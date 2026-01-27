Pradleves: cerca di compiere un gesto estremo, lo salva la prontezza di un giovane carabiniere

La tempestività e professionalità di un giovane carabiniere in servizio presso la stazione dell’Arma di Pradleves hanno evitato che il disperato gesto messo in atto da un uomo residente in paese potesse avere conseguenze tragiche.

Il fatto nei giorni scorsi, durante un normale servizio di controllo del territorio.

Giunti in una frazione del paese, i componenti della pattuglia hanno notato un uomo già noto alle forze dell’ordine alla guida di un trattore, nonostante fosse sprovvisto di patente. Alla vista dei militari, l’uomo è scappato verso il fienile presente nella sua azienda agricola.

Qui ha compiuto un gesto autolesivo, impiccandosi a una corda già predisposta all’interno dell’edificio.

Fondamentale è stato l’intervento di un militare, che ha agito con grande prontezza riuscendo a tagliare la corda e a prestare immediato soccorso al malcapitato, evitando che quel gesto potesse avere conseguenze tragiche.

Sul posto è stata quindi richiesta l’assistenza medica: l’uomo è stato trasportato in ospedale.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.