Fossano: tre uomini albanesi a processo accusati di rissa

Il 2 ottobre scorso si è svolta l’udienza che vede tre uomini di origine albanese B.C., M.T. e A.N. sotto accusa per aver alimentato e preso parte a una rissa all’esterno di un bar di Fossano.

Non sono chiari i motivi che hanno scatenato l’episodio, avvenuto intorno alle 21.30 del 27 settembre del 2018, seguito poi dall’intervento dei Carabinieri avvertiti probabilmente da qualche residente della zona.

A testimoniare l’accaduto è intervenuto un maresciallo della stazione dei Carabinieri di Fossano, il quale ha spiegato che attraverso le telecamere di sorveglianza poste all’esterno del locale è stato possibile effettuare la ricostruzione della vicenda.

“A.N. era seduto nel dehor in compagnia del fratello e di alcuni amici, quando a un certo punto da un’Audi di colore scuro è sceso M.T. che si è diretto verso un soggetto di impossibile identificazione, essendo fuori dal campo visivo delle videocamere di sorveglianza. I due si sono messi in disparte, ma attraverso il filmato è stato possibile desumere l’accadimento di qualcosa, infatti le videocamere hanno mostrato un clima di agitazione generale tra i clienti. In quel momento A.N. e il fratello, mancato poi in un incidente, si sono avvicinati e si vede chiaramente il verificarsi di un’accesa discussione tra il primo e M.T.” ha spiegato il maresciallo.

Continuando la ricostruzione il testimone ha illustrato che dopo qualche minuto, quando la discussione sembrava finita, da un’altra macchina è sceso B.C. che ha chiesto a A.N. di parlare e al sopraggiungere di M.T. il confronto è degenerato, infatti B.C. ha estratto dalla propria tasca un “oggetto luccicante” che ha ferito al braccio destro il marito della titolare del locale intervenuto per calmare gli animi.

“Non siamo riusciti a indentificare la forma e la natura dell’oggetto, non c’erano segni di disordine sul luogo, l’unico ferito era il marito della titolare del locale” ha concluso il maresciallo.

L’udienza si è conclusa con il rinvio al 12 febbraio 2021 per l’ascolto degli ultimi testimoni e l’esame degli imputati.