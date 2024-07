Si ribalta con l'auto in un canale sulla provinciale 34 a Scagnello, ferita anziana

Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un canale privo d'acqua sulla provinciale 34, nel comune di Scagnello.

Alla guida una signora anziana, rimasta incastrata nel mezzo, ma non in pericolo di vita: per lei un codice giallo. Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.

L'incidente si è verificato intorno alle 10 di sabato 13 luglio, proprio al confine con Lisio.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Ceva che hanno estricato la donna e l'hanno affidata alle cure dei sanitari. Presenti anche le forze dell'ordine.