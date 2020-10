A Garessio la furia del Tanaro travolge il cimitero di Trappa, 200 le bare disperse

Il Tanaro non ha risparmiato neanche il cimitero di Trappa, piccola frazione di Garessio.

La furia dell'acqua nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, ha travolto il camposanto che sorgeva sulla riva del fiume, spazzando via numerose bare che sono state trascinate a valle, in zone anche molto lontane, alcune sono arrivate addirittura a Bagnasco.

"Ci occuperemo anche di risistemare e mettere in sicurezza il cimitero di Trappa" - spiega il sindaco Ferruccio Fazio - "Purtroppo è tutt'ora in corso il recupero delle bare portate via dall'acqua e la loro identificazione, in totale sono circa 200".