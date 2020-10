Peveragno, sono cinque i positivi al Covid-19: "Appartengono tutti allo stesso nucleo famigliare e non hanno problemi di salute"

" Per ora nelle scuole di Peveragno tutto ok - si legge nel post - , speriamo di poter continuare a tenere sotto controllo la situazione ".

"Due raccomandazioni: la prima, evitiamo contatti ravvicinati con persone non del nostro nucleo famigliare, se proprio dobbiamo facciamolo indossando la mascherina, e rispettiamo tutte le indicazioni di utilizzo della mascherina e del distanziamento. La seconda: se manifestate qualche sintomo febbrile o simil-influenzale contattate il medico di famiglia e non sottovalutate la cosa: per voi magari non è un problema grave, ma potreste contagiare altri e creare problemi a tutta la comunità".