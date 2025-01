Cordoglio per la scomparsa di Gianangelo Brovia, ex direttore di Confartigianato Cuneo

Addio a Gianangelo Brovia, ex direttore di Confartigianato Cuneo. E' scomparso oggi, giovedì 30, all'età di 71 anni nella Casa della Piccola Provvidenza di Cuneo, dove negli ultimi due anni era ricoverato.

Lascia la moglie Carla, i figli Giulio con Michela, Eleonora con Igor, i nipoti Enea Ginevra e Kevin.



I funerali saranno celebrati sabato 1 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gesù Lavoratore a Borgo San Dalmazzo, a cui seguirà il trasferimento al tempio crematorio di Magliano Alpi.



Brovia si era trasferito a Cuneo da Torino. Subito dopo gli studi universitari entrò nell'allora Federazione regionale artigiani e a Cuneo divenne responsabile tributario della locale Associazione artigiani.



Subito emerse per le sue doti e si affermò con la nomina a direttore di Confartigianato Cuneo nel 1999, ruolo che ricoprì fino al 2011 passando sotto la guida dei presidenti provinciali Ernesto Testa, Sebastiano Dutto e Domenico Massimino.



Profondo cordoglio e parole di stima hanno espresso Luca Crosetto, presidente Confartigianato Cuneo e Camera di Commercio, e Joseph Meineri, direttore generale Confartigianato Cuneo.

"Chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui ne ricorderà la competenza - commentano Crosetto e Meineri - , l’impegno e l’umanità: qualità che hanno lasciato un segno indelebile nella struttura e in tutti coloro che lo hanno conosciuto, confermandolo una figura di riferimento per le posizioni apicali dell’Associazione. Con il suo stile sicuro e pacato, per tanti dipendenti e tantissimi imprenditori artigiani è stato un amico sincero a cui chiedere consiglio, con la certezza di una risposta schietta e cordiale. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia e degli amici, esprimendo le nostre più sentite condoglianze".