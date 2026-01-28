Donazione organi, da AIDO e Provincia di Cuneo una lettera ai 247 sindaci della Granda

Un nuovo passo concreto nell'attuazione del protocollo d'intesa tra la Provincia di Cuneo e AIDO Sezione Provinciale. Dopo l'intervento all'Assemblea dei Sindaci dedicato all'importanza della donazione di organi, tessuti e cellule, i presidenti Luca Robaldo e Enrico Giraudo hanno inviato una lettera congiunta a tutti i 247 primi cittadini della provincia.

L'obiettivo è sensibilizzare gli uffici anagrafe comunali affinché illustrino ai cittadini la possibilità di esprimere la propria volontà sulla donazione al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità.

"Siamo consapevoli di quanto sia necessario informare e sensibilizzare i cittadini della Granda ad un gesto generoso ed altruista nei confronti dei tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto, per questo abbiamo raccolto e fatto nostro l'invito di AIDO a dar vita ad un'azione concreta che potesse sottolineare in questo campo l'importanza dell'attività svolta da ogni singolo comune per permettere il più ampio e positivo risultato", afferma il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, a cui fà eco il numero uno di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo, che dichiara: "Sul 2026 celebreremo i nostri primi 50 anni d'attività consapevoli della responsabilità che abbiamo in un contesto sociale utile a preservare la vita, per questo siamo riconoscenti all'amministrazione provinciale di Cuneo ed a tutti i Sindaci per l'attenzione dedicata al 'dono' certi che l'iniziativa messa in campo per un autentico e vero gesto d'amore dichiarato al momento del rinnovo della CIE, porterà a dar evidenza alla generosità della nostra terra che vedrà un numero ancor più nutrito di cittadini che si esprimeranno con un SI alla vita!"



