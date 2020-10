Il comitato MondoVivo raccoglie più di mille firme per la tutela del territorio monregalese

Proprio in questi giorni in cui le calamità hanno dimostrato, da capo a capo della provincia di Cuneo, quanto può essere indifeso l’uomo di fronte alla natura che si ribella, si fa forse ancora più importante la campagna portata avanti dal comitato MondoVivo a tutela dell’ambiente. Sono donne, uomini, giovani e anziani, allevatori o semplicemente residenti, ma tutti innamorati di Mondovì.

IL PUNTO

Il gruppo, formato da alcuni residenti di Pogliola e Breolungi, si è costituito lo scorso luglio per portare all’attenzione di tutti le conseguenze dell’eventuale costruzione del polo logistico intermodale di appoggio per il porto di Vado Ligure nell’area della ex Cobra. Si iniziò a parlare del progetto nel 2012 e la PLIM (piattaforma intermodale del Mediterraneo) ne aveva presentato il progetto di fattibilità.

“Parliamo di un’area grande quattro volte Mondovicino” – spiegano dal comitato – “I proprietari dei terreni e noi tutti siamo preoccupati per il danno ambientale che inevitabilmente si verrà a creare sostituendo a un polmone verde un’area cementificata per il deposito dei containers”.

Il comitato, presieduto da Paolo Rossi, ha organizzato una petizione per chiedere al sindaco, Paolo Adriano, di riqualificare l’area in un modo differente, che possa rispettare l’ambiente e perché no, incentivare anche le aziende del territorio, creando posti di lavoro. Proprio questa settimana la petizione ha superato le mille firme.

“Abbiamo partecipato alla messa di Sant’Anna Avagnina e di Rocca de’ Baldi e a seguire abbiamo raccolto il consenso delle persone preoccupate della possibile rovina del territorio” – aggiungono dal comitato – “Sabato mattina durante il mercato abbiamo piazzato il gazebo di MondoVivo registrando un afflusso importante da parte delle persone che transitavano. La bella notizia è che siamo riusciti a raggiungere e superare il traguardo di mille firme per la petizione. Dopo la castagnata del 18 ottobre con camminata di 3,5 Km o pedalata di 20 km, concluderemo la raccolta e presenteremo la petizione al Sindaco del comune di Mondovì, con la speranza di salvaguardare il territorio ed il polmone verde di tutti i monregalesi. Presenti e futuri”.