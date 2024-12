Stasera a Report su Rai3 le scelte imprenditoriali di Oscar Farinetti

In foto un fermo immagine di Report dell'imprenditore Oscar Farinetti

Il Cuneese e uno dei suoi leader imprenditoriali tornano protagonisti di una nuova inchiesta della trasmissione Report di Rai3, questa sera alle 20.30.



Annunciato sui canali social il titolo della puntata: “Farinetti: Coca-Cola è la multinazionale più etica che c'è”.



Ad accompagnarlo anche una breve descrizione del contenuto del servizio di questa sera:

“Prima di Eataly, Farinetti di cibo non sapeva nulla e per questo si è affidato a Slow Food, l’associazione fondata da Carlo Petrini per la promozione di pratiche alimentari consapevoli e a tutela delle tradizioni culinarie locali. Un sodalizio che si è incrinato quando Farinetti ha deciso di vendere le acque minerali Lurisia alla multinazionale della Coca-Cola”.



Qui la breve anticipazione video delle interviste a Petrini e Farinetti: