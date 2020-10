Cuneo, si cercano soluzioni per rendere gratuito il parcheggio agli operatori dell'ospedale S.Croce: via alla raccolta firme dei sindacati

L'obiettivo è, ovviamente, " trovare soluzioni utili a rendere gratuito il parcheggio per chi opera all'interno della Struttura Sanitaria o perlomeno di dare a tutti la possibilità, oggi preclusa a molti, di avere una tariffa agevolata e fortemente scontata ", come si legge nella nota ufficiale.

"Attualmente la situazione prevede, esclusivamente per i dipendenti dell'Azienda, alcuni parcheggi riservati che però risultano del tutto insufficienti a garantire il flusso di presenze nei turni, altri, un'esigua minoranza, hanno potuto beneficiare di una vecchia convenzione, non più accessibile e ad oggi non modificabile. E' escluso da queste agevolazioni, a fronte di esplicito divieto, tutto il personale delle ditte esterne che operano all'interno dell'Ospedale di Cuneo, che non può usufruire degli spazi riservati e non ha diritto ad alcuna convenzione".