UniCredit e Bottero supportano le aziende della filiera della lavorazione del vetro

UniCredit e Bottero, storica realtà industriale cuneese tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di impianti per vetro cavo e piano con un fatturato di circa 200 milioni di euro realizzato per il 95% all’estero, hanno siglato un accordo per supportare le aziende e il tessuto imprenditoriale dei territori in cui l’azienda ha le proprie filiere di fornitura al fine di facilitarne la ripartenza dopo l’emergenza indotta dal Covid-19.

L’accordo prevede la concessione di un plafond creditizio, messo a disposizione da UniCredit Factoring,a beneficio dei fornitori di Bottero, i quali, attraverso la piattaforma U-FACTOR Confirming, potranno meglio sostenere il proprio ciclo attivo e usufruire di condizioni economiche vantaggiose beneficiando del merito creditizio del buyer.

U-FACTOR Confirming è la piattaforma di UniCredit dedicata al supporto delle aziende che lavorano in filiera che semplifica i rapporti tra imprese e fornitori e neutralizza i rischi di ritardato o mancato pagamento delle fatture.

Tramite la piattaforma, i fornitori di Bottero potranno scegliere in autonomia e nel momento più opportuno i crediti da cedere e ricevere il relativo pagamento in anticipo rispetto alla loro naturale scadenza grazie all’intervento di UniCredit Factoring, ottimizzando in tale modo la gestione della propria tesoreria.

Inoltre, al fine di rendere le transazioni commerciali internazionali con i propri fornitori ancora più veloci e sicure, Bottero ha aderito alla piattaforma we.trade (we-trade.com).

Messa a punto da un pool di primarie banche internazionali tra cui UniCredit è l’unica italiana, we.trade è una piattaforma di gestione degli scambi internazionali, basata sulla tecnologia blockchain, che consente di effettuare le operazioni di import-export perfezionandole in modo automatico al realizzarsi di condizioni predefinite stabilite tra le parti.

Simone del Guerra, Amministratore Delegato di UniCredit Factoring, ha detto: “la sottoscrizione di questi accordi costituisce un passo concreto nella direzione della digitalizzazione dei processi legati alla gestione della supply chain, rende stabili i cicli di fornitura e di pagamento, consentendo un accesso continuativo al credito basato su un asset fondamentale come quello del rapporto strategico tra fornitori e clienti”.

Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit ha aggiunto: “UniCredit conferma con questo doppio accordo con Bottero la propria capacità di fornire soluzioni finanziarie specifiche per ciascuna esigenza aziendale, affiancando al supporto creditizio forme innovative di gestione della liquidità, nonché soluzioni di supporto agli scambi internazionali, accessibili tramite piattaforme digitali efficienti e sicure”.