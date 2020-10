Individuato e controllato a seguito di una segnalazione delle vittime di furto, ora è sotto accusa di ricettazione

È accaduto presso i campi sportivi Damiano di Saluzzo l’episodio risalente al 4 marzo 2019 portato in esame al tribunale di Cuneo.

Durante l’udienza del procedimento, al cui centro vede I.M. accusato di ricettazione, si è ricostruita la vicenda attraverso la testimonianza di un inquirente, citato dal pubblico ministero, che, quella sera, a seguito di una chiamata per furto, era intervenuto in loco: “Siamo stati chiamati da alcuni calciatori che lamentavano di aver subito un furto di cellulari. Una volta individuati i proprietari, tra cui la parte civile, alla quale era stato rubato un cellulare Huawei 10, alcuni di loro ci hanno detto di aver riconosciuto I.M., a noi già noto, aggirarsi per la struttura in compagnia di un altro ragazzo a loro sconosciuto”.

Una volta raccolte le deposizioni, dopo circa mezz’ora le autorità hanno proceduto ai controlli, in quanto il soggetto ha dei precedenti.

In quel periodo a Saluzzo, più precisamente in piazza XX settembre, ospitava il luna park: lì veniva stato avvisato I.M. insieme ad un gruppo di amici.

Il brigadiere ha raccontato che alla sua vista e a quella dei suoi colleghi, il soggetto è apparso molto agitato e, durante il controllo, nel tentativo sospetto di occultare il marsupio, l’hanno invitato ad aprirlo.

Al suo interno c’era un iPhone e l’Huawei 10 in fase di ripristino dei dati, operazione che si svolge quando si vuole cancellare la memoria dei dati archiviati.

Una volta domandatogli dove avesse preso il cellulare I.M., dopo aver risposto di averlo trovata per terra nei paraggi delle giostre, lo avrebbe gettato a terra causandone la rottura. Il dispositivo mobile è stato successivamente sequestrato e attraverso il codice Imei si è riuscito a risalire al proprietario, cioè la parte civile.

I.M. ha provveduto al risarcimento del danno nei confronti della vittima per un ammontare di 260 euro.

L’udienza si è conclusa con il rinvio del 18 gennaio per ascoltare la parte e uno dei due ragazzi accusato di aver commesso il furto.