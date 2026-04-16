A Saluzzo il concerto spettacolo "Staffette – musica e parole consegnate all’ascolto"

Domenica 19 aprile alle 17.30 la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale ospita "Staffette – musica e parole consegnate all’ascolto", un concerto–spettacolo promosso da ANPI Piemonte – Sezione di Saluzzo e Valle Po dedicato alla lotta partigiana nell’ambito della rassegna "Aprile, mese di Resistenza", organizzata dal Comune. Ingresso libero.

Lo spettacolo nasce con l’obiettivo di tenere viva la memoria attraverso un’esperienza di ascolto che intreccia parola e musica, costruendo un percorso capace di parlare al presente. Il titolo richiama il ruolo fondamentale delle staffette partigiane: donne, spesso giovanissime, che durante la Resistenza trasportavano messaggi e informazioni, assumendosi rischi enormi affinché quelle parole potessero arrivare a destinazione.

Su questa idea di “consegna” si fonda l’intera drammaturgia: testi della riflessione civile – tra cui pagine di Primo Levi, Calamandrei e altri autori del Novecento – si alternano a momenti musicali in un dialogo continuo, in cui ciò che viene detto e ciò che viene suonato si amplificano reciprocamente. Non mancherà la voce di una staffetta che raccoglie in sè la voce di tutte le donne della resistenza.

Musica e parola si intrecciano in un percorso unitario che attraversa il Novecento europeo e italiano, mettendo in dialogo grandi compositori del secolo scorso con testi fondamentali della riflessione civile e della Resistenza e parole comuni delle donne che hanno portato messaggi di libertà. Un dialogo che non procede per illustrazione o commento, ma per risonanza: ciò che viene detto e ciò che viene suonato si rispondono, si amplificano, si consegnano reciprocamente all’ascolto.

La parte musicale è curata dal duo chitarristico Renda Trucco, mentre le voci recitanti sono affidate ad Annachiara Busso e Alessio Giusti della Compagnia Teatrale Primoatto.

"Staffette non è una semplice commemorazione, ma un invito a un ascolto consapevole: parole e musiche che hanno attraversato il tempo tornano a farsi presenti, affidandosi a chi è disposto ad accoglierle.

Perché ogni consegna, oggi come allora, ha senso solo se qualcuno decide di raccoglierla".