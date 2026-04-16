Scontro auto moto a Bricherasio: muore il 23enne di Bibiana Alex Santangelo

Dopo lo scontro le sue condizioni erano molto gravi e il 23enne Alex Santangelo di Bibiana non c’è l’ha fatta. È deceduto in serata al Cto di Torino dove era stato trasportato dall’elisoccorso.

L’incidente che lo ha coinvolto è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla la Provinciale 161, all’altezza del Centro Calor Olicarb di Bricherasio. In sella alla sua Kawasaki Ninja ZX-6R si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da una donna di 86 anni, che è rimasta illesa.

Da una prima ricostruzione sarebbe l’auto ad aver tagliato la strada al giovane, ma l’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Torre Pellice e della Compagnia di Pinerolo che sono intervenuti sul posto.