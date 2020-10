Era processo con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio: assolto

Si è svolta l’udienza presso il tribunale di Cuneo relativa a un episodio avvenuto nel settembre 2019 a Cavallermaggiore: i carabinieri stavano effettuando un controllo di routine sulla strada provinciale quando hanno fermato una Fiat Punto su cui stavano viaggiano tre ragazzi, tra cui l’imputato F.M.

Il giovane, non risultante tossicodipendente e nemmeno noto alle forze dell’ordine, era apparso molto nervoso e agitato alla vista degli inquirenti, così questi hanno deciso di condurre i tre amici in caserma per controllarli e svolgere ulteriori accertamenti. Qui F.M., una volta controllato, è risultato essere in possesso di un pacchetto di sigarette con dentro 25 grammi di hashish che aveva nascosto nelle mutande. Il pezzo di droga era intero, non suddiviso in dosi, e nella perquisizione presso l’abitazione non è stato trovato alcun materiale di confezionamento che potesse risultare idoneo al fine di spaccio e nemmeno somme in denaro.

Il capo di imputazione vedeva appellarsi all’articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti; in particolare, dall’accusa dell’istruttoria, era chiaramente emerso che vi fossero i presupposti per l’applicazione del quinto comma, relativo alla modica quantità di droga detenuta e provata ai fini di spaccio per la modalità con cui è stata occultata.

Il pubblico ministero ha infatti demandato al giudice la condanna dell'imputato a 4 mesi di reclusione in aggiunta al pagamento di 200 euro multa. Di contro, la difesa, nella sua discussione, si è appellata in primo luogo al particolare che la droga detenuta non fosse suddivisa in dosi, ma si presentasse integra, dunque, questo potrebbe escludere il fine di spaccio. In secondo luogo, non essendo stato reperito né denaro né alcuna tipologia di materiale che potesse risultare utile a confezionare delle dosi, ed essendo che in auto insieme a F.M. erano presenti altri due ragazzi, i quali non sono stati né sottoposti a perquisizione né controllati, potrebbe valere l’ipotesi per cui la detenzione della sostanza fosse adibita all’uso personale fra i tre giovani.

Il processo si è concluso con la pronuncia di una sentenza di assoluzione nei confronti di F.M. per insussistenza del fatto.