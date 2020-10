Bra, domenica 18 ottobre torna il Mercato della Terra dal sapore d’autunno

Appassionati della filosofia Slow Food e della genuinità in tavola preparatevi a tirare fuori la lista della spesa, perché domenica 18 ottobre, a Bra, torna il Mercato della Terra. Sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle ore 17, sarà possibile fare il pieno di gusto con la ricca offerta, proposta con successo ogni terza domenica del mese.

L’assortimento è garantito: dai banchi di frutta e verdura, succhi e confetture a quelli di formaggi freschi e stagionati, fino all’angolo del miele, delle spezie, del riso, delle trote e del pane artigianale. Interessante l’offerta della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Per chiudere in bellezza il pranzo della festa, ecco un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e di pregiati vini. Inutile dirvi che gentilezza, disponibilità e cortesia sono il valore aggiunto della manifestazione.

I profili social dei produttori, immancabili per la promozione sul web delle rispettive eccellenze, sono pronti a farvi venire l’acquolina in bocca. Ma il Mercato della Terra non vuole solo offrire ai suoi avventori prodotti genuini. “Questo mercato è un modo unico per riportare i cittadini a contatto diretto con chi produce - spiegano dalla locale Condotta Slow Food - e si inserisce in un momento in cui Bra sta portando avanti una battaglia ambientale per una città più sostenibile”.