Il Giro d'Italia per la prima volta per il centro della città di Marene

L'amministrazione di Marene guidata da Roberta Barbero è riuscita per la prima volta a far transitare per tutto il tratto del centro della città, il Giro d'Italia che passerà per la tappa 20^ tappa Alba-Sestriere.

"Ci teniamo a precisare che il tutto è stato organizzato senza costi e oneri a carico del Comune di Marene - affermano gli assessori Racca e Deninotti - Si ringraziano tutti i volontari impiegati e la Pro Loco".

Il passaggio del Giro a Marene è previsto tra le 11 e le 12, arriverà da Bra e proseguirà verso Savigliano.

L'intero percorso, che coinvolge via Marconi tra l'intersezione con la strada provinciale 662 e la provinciale 165 lungo tutto il centro di Marene, sarà vietato alla sosta e al transito veicolare dalle 9 circa alle 12.