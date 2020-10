Settore food, le migliori farine biologiche si comprano online

I prodotti biologici sempre più protagonisti del settore food: da nicchia di mercato ad alimenti chiave per il benessere e la sostenibilità, sono frutto di una filiera corta che porta sulle tavole degli italiani ingredienti selezionati. Nascono da produzioni virtuose, più consapevoli e più responsabili, che comprendono sia l'allevamento sia i vari cicli delle colture.

Tra i prodotti derivanti da filiera biologica, un posto di primo piano spetta alle farine, tutte provenienti da coltivazioni certificate, con processi produttivi di altissima qualità. Per quello che riguarda l’offerta del mercato, oggi le migliori produzioni di farine biologiche si trovano soprattutto online, dove portali attenti al benessere hanno intercettato le nuove tendenze in fatto di cibo.

Farine biologiche: dalla tradizione alla qualità

Uno dei punti di riferimento degli amanti del bio è Tibiona, sul cui portale è possibile trovare alimenti naturali e salutari, tra cui una ricca produzione di farine biologiche.

Sul sito, infatti, sono disponibili più di 90 varietà di farine differenti: prodotti spesso introvabili e macinati secondo tradizione, che danno voce quella fetta di consumatori da sempre attenta al benessere e alla qualità.

Tibiona.it è il portale online nato dall'esperienza di una famiglia di mugnai giunti oggi alla terza generazione. Al centro della sua produzione, un intreccio fra tradizione e nuove esigenze del settore food, una caratteristica che nel tempo è risultata più che vincente.

A riprova di ciò, infatti, Tibiona è stato anche nominato come miglior sito di cibi e bevande, per il settore alimentare, nella classifica realizzata dal Corriere della Sera – più precisamente la sezione L’Economia, in collaborazione con la realtà internazionale di ricerca e analisi Statista.

L’offerta delle farine biologiche online

Con un totale di oltre 115.000 clienti, oggi il portale di Tibiona è il punto di incontro online per chi sceglie di mangiare sano.

Nell'e-store è possibile acquistare oltre 24.000 articoli per far fronte a qualsiasi necessità di tipo alimentare, anche vegetariane, vegane o crudiste. Nella sua vasta proposta, che oggi comprende tutti i tipi di alimenti adatti preservare la salute dei consumatori, spiccano soprattutto i prodotti per la panificazione: lievito madre e farine biologiche di varie tipologie, per ottenere impasti più leggeri e altamente digeribili.

È così che il web apre le porte al benessere con farine di produzione pregiata, spesso non in vendita nei supermercati o nei negozi specializzati, ma fondamentali per arricchire la propria dieta e raggiungere qualsiasi obiettivo di benessere. È il caso, ad esempio, della farina di grano saraceno, un prodotto unico, famoso per il suo alto contenuto di sali minerali, che apporta all'organismo un ampio quantitativo di fibre, vitamine e calcio.

Spazio poi alle farine di miglio di tutti i tipi: quella proveniente da miglio senza glutine, quella da miglio privato del suo involucro e macinato a pietra e quella ricavata da miglio marrone, una qualità tanto rara quanto pregiata.

Si tratta di un prodotto altamente salutare poiché ricco di ferro, magnesio e acido salicilico, che garantisce proprietà eccellenti per la salute dei denti, dei capelli e della pelle. La farina di miglio oggi viene utilizzata soprattutto per la panificazione, spesso in aggiunta alla farina di frumento per ottenere prodotti morbidi e fragranti.

Farine pregiate grazie ai processi produttivi

Su Tibiona.it è anche possibile acquistare la farina di castagna biologica, un prodotto originato da castagne macinate a cilindri e ideale per la produzione di pasta e dolci.

C’è poi la farina di farro, perfetta per la preparazione di prodotti da forno saporiti, di ottima qualità sia quando ottenuta da macinazione a cilindri sia quando originata da molitura con pietra naturale.

A garantire in tutte le farine di Tibiona.it caratteristiche organolettiche elevate sono infatti i meccanismi di produzione. Parliamo in particolare della macinazione a cilindri, che permette di ottenere uno sfarinato più raffinato, e della molitura a pietra, che garantisce una finitura più naturale e più rustica.

Questo processo, in articolare, è ottenuto per molte delle proposte presenti sul portale presso lo storico mulino Bongiovanni, dal 1880 eccellenza produttiva nel cuneese di farine di ottima qualità.