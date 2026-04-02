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Economia | 02 aprile 2026, 10:00

Nostra Manera a Corneliano d'Alba la svolta del self-service: qualità accessibile per affrontare il cambiamento

Dall’asporto a un nuovo modello: un’idea nata durante la pausa per rispondere alle esigenze di oggi

C’è chi, nei momenti di difficoltà, sceglie di aspettare. E chi invece prova a ripensarsi. A Corneliano d'Alba, un’attività del territorio ha deciso di imboccare questa seconda strada, trasformando una fase di rallentamento in un’occasione per innovare. 

Dopo un periodo di chiusura e una fase dedicata esclusivamente all’asporto, è nata infatti una nuova formula: il self-service, una soluzione pensata per coniugare qualità e accessibilità, senza compromessi.

Dalla pausa alla ripartenza: un’idea costruita nel tempo

La scelta non è stata immediata. Prima di proporla al pubblico, il nuovo modello è stato testato per alcune settimane, per comprenderne il funzionamento e valutarne l’efficacia. 

“Ora che abbiamo trovato un equilibrio – spiegano – pensiamo sia il momento giusto per raccontare questa evoluzione”. 

Un cambiamento che non nasce per caso, ma da una riflessione più ampia su ciò che oggi chiedono i clienti e su come il settore della ristorazione stia cambiando.

Qualità invariata, prezzi più accessibili

Il cuore del progetto resta lo stesso: ingredienti selezionati e attenzione alla qualità.

La vera novità sta nella formula, che permette di offrire piatti curati a prezzi più accessibili, andando incontro a un contesto sociale ed economico in continua trasformazione.

In un momento in cui le abitudini cambiano e la gestione del tempo e delle risorse diventa sempre più centrale, il self-service rappresenta una risposta concreta:

  • più flessibilità
  • maggiore velocità
  • costi contenuti 
  • qualità garantita

Un modello che guarda al presente

L’introduzione del self-service non è solo una scelta organizzativa, ma anche una presa di posizione rispetto al momento attuale. 

“Ogni periodo porta con sé dei cambiamenti – spiegano – e questo è un momento in cui tutti stiamo evolvendo, dal punto di vista sociale ed economico. 

Noi abbiamo cercato di capire quale potesse essere la direzione più giusta per continuare a offrire qualcosa di valido”. Una visione che punta a non abbassare gli standard, ma a ripensare il modo in cui il servizio viene offerto.

Tra tradizione e adattamento

L’esperienza maturata negli anni resta il punto di partenza, ma viene riletta alla luce delle nuove esigenze. 

La formula self-service si inserisce così in un percorso più ampio, fatto di ascolto, osservazione e capacità di adattamento.

Una risposta concreta al cambiamento

In un settore spesso legato alla tradizione, scegliere di cambiare non è scontato. Ma proprio nei momenti di incertezza possono nascere le soluzioni più efficaci. 

A Corneliano d'Alba, questa nuova formula rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare qualità e sostenibilità, mantenendo un forte legame con il territorio e con i propri clienti. 

Perché, oggi più che mai, innovare significa anche saper restare fedeli a ciò che conta davvero.

I.P.

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