Caraglio, lite fra vicini di casa degenera a colpi di falce, bastone e pala: quattro uomini a processo

Ha continuato a svolgersi in mattinata l’udienza relativa al procedimento che nel maggio 2018 ha visto la citazione in giudizio di quattro uomini, i quali, a vario titolo, sono accusati di rissa, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto d’armi improprie.

Da una parte ci sono F.A e C.A, padre e figlio italiani. Dall’altra, il loro vicino di casa marocchino M.H. insieme al suo amico M.A. Secondo la ricostruzione, fra i quattro sarebbe scoppiata una violenta lite, incentivata anche dal fatto che fra la famiglia e M.H. non corresse buon sangue.

A fare da sfondo alla vicenda sarebbe stato l’episodio accaduto un sabato pomeriggio di maggio a seguito di un battibecco fra F.A. e M.H. Nell’udienza precedente, F.A. aveva raccontato che M.H. e M.A. lo avrebbero aggredito mentre si trovava nell’orto a svolgere dei lavori. I due lo avrebbero raggiunto, preso a palate e successivamente avrebbero ferito anche il figlio C.A., accorso in suo aiuto con la falce che il padre - prima di perdere i sensi in conseguenza ai calci e pugni - avrebbe tenuto in mano.

Nell’udienza odierna, citata come testimone dal pubblico ministero, la donna, nonché madre e compagna di C.A. e F.A. ha dichiarato che, una volta tornata a casa da fare la spesa e avendo con sé molte buste, avrebbe chiamato F.A. per aiutarla. “Il mio compagno ha visto che l’androne era occupato da alcune biciclette e ha chiesto a M.H. se poteva spostarle e lui, ha iniziato ad offenderlo. Spesso ci caricava di improperi e ci minacciava di morte”.

“Ho sentito delle urla tra l’uomo e il mio compagno. Ho subito detto a mio figlio C.A. di uscire e andare vedere cosa stesse succedendo.” La donna, una volta scesa, alla vista del figlio e del compagno insanguinati, avrebbe chiamato i Carabinieri e il 118. “I miei famigliari non avevano nessuna arma in mano. Per terra c’era una pala, buttata sul vialetto. La falce invece era nelle mani dell’amico del vicino". F.A., in precedenza, aveva riferito di aver riportato lesioni a tre costole, mentre suo figlio avrebbe avuto una prognosi di 7 giorni.

All’udienza è stato sentito anche M.H., il quale ha affermato che la famiglia “faceva rumore tutto il giorno per il lavoro della donna” e che per quattro volte si sarebbe rivolto all’ATC.



“F.A, apostrofandomi, aveva detto a mio fratello di togliere le biciclette dall’androne. Quando poi se ne è andato, ha visto arrivare padre e figlio armati rispettivamente di falce e un grosso coltello. F.A. ha insultato anche il mio amico che, allontanandosi un momento, è arrivato con la pala.”

In precedenza era stato sentito anche M.A., l’amico che avrebbe preso parte alla litigata: “Passavo di lì perché volevo salutare M.H. Quando sono arrivati padre e figlio mi hanno gridate offese razziste. F.A. voleva ferirmi, io mi sono solo difeso”.

L’udienza è stata rinviata all’11 gennaio per la discussione.