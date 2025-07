La banda musicale di Boves si esibisce a Cunoe

Giovedì 24 luglio alle ore 21, la Banda musicale “Silvio Pellico” di Boves, meglio conosciuta come “La Rumorosa” si esibirà a Cuneo.

Dopo aver partecipato al grande raduno di bande il 21 giugno, “La Rumorosa” torna a Cuneo, sfilando in via Roma per poi eseguire un concerto in piazza Audifreddi.

Sarà diretta da Elisa Alberti e suonerà attraversando diversi generi musicali tra pop, rock e swing.

Un particolare ringraziamento al Comune di Cuneo e alla Banca di Boves che permette la fornitura di materiali di supporto all’evento.