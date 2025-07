Secondo appuntamento con “Cinema sotto le stelle” al parco La Pinetina di Cuneo

Il secondo appuntamento di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che l'associazione MenteInPace propone dal 2011 presso il parco “La Pinetina” in via Bongioanni angolo via Riberi è venerdì 18 luglio alle 21.30. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno presso la Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23.

Si tratta della seconda delle quattro serate dedicate a film che esplorano la resilienza individuale, la ricerca di redenzione e la connessione umana di fronte al dolore e all'isolamento. Ogni film è un invito a riflettere sulla capacità di trovare senso in contesti difficili. La rassegna, parte del progetto “SconfinaMenti” che comprende laboratori di teatro, di espressione creativa, di cucina, uscite sul territorio, incontri sull’autonomia dedicati a persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo e

finalizzate a rafforzarne autostima e autonomia, è organizzato da MenteInPace insieme al Comune di Cuneo e a un'ampia rete di partner tra cui i Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, Amnesty International, Ariaperta, con la collaborazione del Centro Diurno del S.S.M. di Cuneo e il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Venerdì 18 luglio 2025 è in programma SOPRAVVISSUTI di Guillaume Renusson con Denis Ménochet, Zahra Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois, Oscar Copp, Luca Terracciano (Francia, 2023, durata 94’) Samuel torna per la prima volta dopo la morte della moglie nello chalet di montagna sulle Alpi italiane dove hanno trascorso dei bei momenti insieme. Qui ha trovato rifugio Chereh, una profuga afgana sfuggita a una retata della polizia. Dopo un'iniziale intenzione di disinteressarsi della sua sorte Samuel decide di aiutarla. Un film d’esordio molto convincente che racconta l’attualità del problema migratorio con l’elaborazione di un trauma.

Gli altri film in programma sono: THE HOLDOVERS - LEZIONI DI VITA (USA, 2023 – 133’) il 25/7, ARIAFERMA (Italia, 2021 – 117’) l’1/8.

L'ingresso è libero. “Cinema alla Pinetina” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo.