Caschi da sci top di gamma? I migliori sono realizzati a mano

Il casco è l'elemento principale nell'equipaggiamento di molti sport, come ad esempio lo sci, ossia lo sport invernale più diffuso in tutte le discipline che lo compongono.

Quando si acquista un casco, la scelta può ricadere su diversi prodotti, infatti sono tantissime le aziende specializzate nella realizzazione di questi importantissimi dispositivi di protezione dal doppio strato: robusto policarbonato all'esterno e morbida schiuma EPS all'interno.

Oltre a migliorare la visibilità mentre si pratica lo sci, il casco ha un importantissimo compito di proteggere la testa dagli urti e per questo è fondamentale sceglierne uno che sia efficiente. Ora vediamo subito quali devono essere le caratteristiche dei migliori caschi sci.

Caratteristiche

Ad oggi possiamo trovare davvero tantissimi modelli di caschi da sci, e per scegliere il migliore in base alle proprie esigenze ci si può basare su diversi parametri:

qualità nei materiali di realizzazione

leggerezza, dal momento che verrà indossato per diverse ore e dunque è importante che non appesantisca il collo e le spalle e permette libertà di movimento

design, perché ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte, dunque anche la grafica deve essere accattivante

misura, perché questo dispositivo deve aderire alla perfezione e non muoversi durante l'attività sportiva

accessori che possono essere integrati e visiera, importante perché protegge gli occhi e il viso dai raggi UV e il vento

anatomia, per un maggiore comfort e rivestimento interno sfoderabile per un maggior igiene

ventilazione

compatibilità alla disciplina che si intende praticare

rispetto delle normative e omologazioni

modello (integrale o a mezza calotta).

Caschi da sci realizzati a mano

Come in tutti i settori, anche in quello dei caschi da sci, i prodotti realizzati a mano sono sinonimo di qualità ed accuratezza nei dettagli, aldilà del brand che si sceglie.

Possiamo definire questa categoria di dispositivi di protezione come la migliore, infatti dalla progettazione alla realizzazione queste piccole opere d'arte sono realizzate da mani artigiane esperte che eseguono con cura ogni cucitura.

Su richiesta solitamente le aziende che producono caschi realizzati a mano possono personalizzare la grafica in base ai gusti del cliente, soddisfando anche i bambini, che solitamente prediligono colori e fantasie brillanti e vivaci, magari con su scritto il proprio nome.

Uno sfizio molto scelto soprattutto dalle donne, sono piccoli elementi che vanno ad impreziosire il casco, come applicazioni di strass.

Come avere un casco realizzato a mano

Possiamo trovare molte aziende, fisiche o online che si occupano della realizzazione di caschi a mano, ciò vuol dire che il produttore, forte di una grande esperienza e passione nel settore dello sci, è in grado di costruire un casco perfetto per te.

Risulta molto semplice avere un casco realizzato a mano, sarà sufficiente mettersi in contatto con l'azienda produttrice che preferiamo, eventualmente visionare alcuni precedenti lavori, ed esporre le nostre esigenze: la misura, la grafica, gli accessori.

Ciò che solitamente non si può scegliere è il materiale di realizzazione, infatti il policarbonato è il più idoneo per la realizzazione della parte esterna per le sue proprietà di robustezza e resistenza, fondamentali non solo nello sci.

Per il materiale interno possiamo scegliere un rivestimento sfoderabile o no, ma esso deve essere in schiuma espansa perché assorbe perfettamente gli urti.

I caschi realizzati a mano possono così soddisfare gli standard riguardanti il rispetto delle disposizioni normative vigenti, delle direttive CE e di omologazione, dando allo stesso tempo un look unico.

Prendersi cura del casco

Per aumentare il più a lungo possibile la vita del casco è importante prendersene cura e mantenere così le caratteristiche che lo rendono un dispositivo di protezione per la testa. Importante è conservarlo al riparo da fonti di calore, in particolare dalla luce solare, e pulirlo solamente con acqua e sapone neutro perché il contatto con detergenti lo può rovinare esternamente e aggredire l'interno.

Le condizioni di utilizzo e conservazione del casco hanno un’incidenza diretta e fondamentale sulle sue prestazioni, per questo è necessario controllare regolarmente che il casco sia integro, o nel caso di una maggiore sicurezza, possiamo far effettuare tali controlli dal rivenditore, che con cura analizzerà ogni parte del casco, controllando fori, deformazioni, e così via.