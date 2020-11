Il dottor Ivano Morra è il nuovo primario di Urologia del Santa Croce di Cuneo

E' stato nominato e verrà ufficializzato nelle prossime ore il nuovo primario di Urologia del Santa Croce e Carle di Cuneo.

Si tratta di Ivano Morra, 56 anni, e succederà dopo un anno di incarico il dottor Alchiede Simonato a capo del reparto dell'Ao cuneese dal 31 ottobre 2019.

"Il dottor Morra si è laureato in Medicina e Chirurgia e durante il corso di Laurea ha frequentato, dal 1990 al 1992, il reparto di Patologia Urologica diretto dal Prof. A. Tizzani come allievo interno dedicandosi, in particolare, allo studio della" litiasi renale - si legge nel suo curriculum in rete - Dal 28 luglio 1998 ad oggi è stato aiuto corresponsabile ospedaliero di Urologia,in ruolo con rapporto a tempo pieno, presso la Divisione Universitaria di Urologia dell’A.S. Ospedaliero-Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano (Torino)."



Nel corso degli anni il Dr. Morra si è spesso occupato di oncologia urologica.



Il dottor Morra vanta anche esperienze professionali all'estero partecipando a studi scientifici e tenendo corsi specialistici.



"Ha frequentato, nel 2001 e nel 2004, il reparto di urologia del Prof. Pierre Costa a Nimes per un corso sulla tecnica di sling transotturatoria per il trattamento dell’incontinenza urinaria femminile; nel 2004 ha partecipato ad un ulteriore corso del Prof. Pierre Costa sul trattamento dell’incontinenza maschile con sling bulbo uretrale Invance.Ha frequentato, nel 2005, il reparto della Prof.ssa Margit Fisch ad Harburg nell’ambito di un corso di perfezionamento sul posizionamento di protesi peniene e sfinteri artificiali e sulla gestione delle complicanze. Inoltre ha eseguito attività di tutoraggio in vari ospedali (Sestri Levante, Genova, Aosta, Policlinico di Bari, Napoli, Rieti, Ancona, Civitanova Marche, Ospedale Civile di Novara, Treviso, Isola della Scala, Novi ligure) per la diffusione degli interventi per il trattamento dell’incontinenza maschile e femminile, mediante utilizzo di sling TOT e sfinteri artificiali, e per trattamento dei prolassi vesico-vaginali."