Il salotto culturale tra le Alpi: Limone Piemonte risuona di “Voci in Scena”

Mentre il “Presepe Pop” del Maestro Marco Lodola (Courtesy of Mirabili Arte, Formitalia Luxury Group) continua ad illuminare le strade e gli edifici della rinomata località montana con le suggestive proiezioni artistico-scenografiche, Limone Piemonte accresce il suo splendore con “Voci in scena – Pop art pop talk”, un evento che intreccia dialogo, musica e spettacolo, portando sul palco alcuni dei personaggi più noti del panorama italiano.

La rassegna culturale, promossa dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, è realizzata da Ventura Academy e a cura di L.i.f.t. S.p.A. Questa sinergia, che nasce con un'attenzione particolare alla valorizzazione culturale ed artistica del territorio, permette così di proseguire il percorso della più ampia manifestazione “Limone Piemonte, borgo d’arte e di luce”, avviato a dicembre con l'accensione del presepe luminoso del Maestro Lodola, che continuerà ad abbellire le facciate del centro fino all'8 febbraio, dato il suo grande successo.

[Gli edifici di Limone Piemonte illuminati dalle proiezioni scenografiche del Presepe Pop firmato dal Maestro Lodola]

Dal 4 al 7 febbraio, Limone Piemonte diventerà palcoscenico di un vero e proprio salotto culturale, che accoglierà molti illustri ospiti in confronti autentici, dove l'attualità ritroverà profondità e pluralità di sguardi.

I conduttori

Non solo ospiti stimati, ma anche rinomati conduttori: per l'occasione si attende il ritorno a Limone di Simona Ventura, volto storico della televisione italiana, che condurrà, insieme al marito Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, la rassegna "Voci in scena – Pop art pop talk", accompagnando il pubblico in un ciclo di interviste e conversazioni con alcuni dei personaggi più conosciuti a livello nazionale.

[Simone Ventura e Giovanni Terzi all'accensione del Presepe Pop]

“Abbiamo immaginato questa rassegna come un luogo aperto al dialogo, capace di mettere in relazione informazione, cultura, musica e linguaggi contemporanei, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza partecipata. Portare questo progetto a Limone Piemonte significa valorizzare un territorio che ha scelto di investire nella cultura come elemento identitario e di crescita, offrendo al pubblico quattro giorni di incontri di qualità con alcune delle voci più autorevoli e rappresentative del nostro tempo”, sottolineano Simona Ventura e Giovanni Terzi, fondatori di VenturAcademy, che firma il format della rassegna.

VenturAcademy è una realtà innovativa specializzata nell'ideazione e realizzazione di eventi culturali, documentari e docufilm, oltre a curare inchieste e analisi sui diritti umani attraverso The Global News, di cui è editore. Per il borgo piemontese, la VenturAcademy ha creato uno spazio culturale originale dove arte e musica dialogano con il territorio e le montagne circostanti, regalando emozioni uniche che si affiancano alle sciate sulle piste innevate.

Gli ospiti

Si parte con la musica per il primo appuntamento, in programma mercoledì 4 febbraio, con una delle voci più amate del pop italiano, Noemi: resa nota al pubblico dal talent show X Factor del 2009, nel corso della sua carriera la cantante ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, contando la partecipazione a ben otto edizioni del Festival di Sanremo ed entrando nel 2017 nel Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in dodici ore.

[Noemi]

L'inizio della manifestazione però non si esaurirà con la musica, portata sul palco con energia, emozione e identità artistica da Noemi, ma aggiungerà alla bilancia il peso dell'informazione e temi della sicurezza globale con l'ospite Marco Mancini, ex responsabile del controspionaggio dell'intelligence italiana con esperienza quarantennale, in un appuntamento capace di unire informazione e spettacolo. Mancini ha fatto parte della Sezione speciale anticrimine voluta da Carlo Alberto Dalla Chiesa, il famoso generale e prefetto italiano originario di Saluzzo, e ha partecipato in prima linea a vicende assai controverse, operando non solo in patria, ma anche nei fronti caldi del Medio Oriente.

La rassegna proseguirà il 5 febbraio con ospiti d'onore altrettanto squisiti: giovedì sarà il turno di Luca Palamara, che è stato dal 2008 al 2012 il più giovane presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), nonché membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) dal 2014 al 2018. Con Palamara si parlerà del sistema della giustizia italiana, che verrà analizzato e raccontato dall'interno dall'autore.

[Luca Palamara]

A sposare i temi giudiziari, portando un'ondata di freschezza e comicità alla serata, un'icona del cinema popolare italiano: Massimo Boldi, comico, autore e produttore, ma anche cabarettista, noto come "Cipollino". Massimo Boldi ha recitato in oltre 70 film, portando al successo personaggi come il "bauscia" milanese e vincendo 11 Teogatti.

[Massimo Boldi]

Immancabile sul palco della località montana la componente musicale: grazie al trio, composto da Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti, va in scena "Signore e Signori, The Beatles", una performance originale in bilico tra musica e narrazione, dove flauto e arpa dialogano con la parola per porgere omaggio e riscoprire il mito dei Beatles, la celebre band che ha cambiato la storia della musica.

[Il trio musicale composto da Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti]

Il penultimo appuntamento della rassegna, quello di venerdì 6 febbraio, vedrà al centro i temi dell'attualità, affrontati da Giuseppe Cruciani, il controverso conduttore radiofonico noto per il suo stile irriverente e provocatorio che da anni anima il panorama mediatico italiano. Fondatore e volto della trasmissione cult La Zanzara su Radio 24, ideata insieme a David Parenzo, Cruciani ha costruito la sua reputazione su dibattiti "senza peli sulla lingua" caratterizzati da toni accesi e satirici, affrontando i temi dell'attualità politica e sociale con la franchezza di chi rifiuta i filtri della correttezza politica.

[Giuseppe Cruciani]

Ad accompagnare il dibattito senza filtri, le vignette e le illustrazioni di Federico Palmaroli, in arte Osho, noto vignettista e creator di satira virale che ha trasformato il web in un ring di critica sociale, grazie al suo linguaggio visivo unico che contrappone con ironia tagliente l'immagine spirituale alla realtà politica e quotidiana italiana. Osho accompagnerà il pubblico in una lettura visiva dei temi affrontati da Cruciani, per creare il giusto mix tra giornalismo provocatorio e satira, con ironia, intelligenza e spirito critico.

[Federico Palmaroli, in arte Osho]

[Andrea Scanzi]

A chiudere la manifestazione "Voci in scena - Pop art pop talk", un confronto di alto profilo sui grandi temi della contemporaneità. A guidarlo saranno Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, opinionista e autore teatrale, firma di punta de "Il Fatto Quotidiano" dal 2011, con uno stile pungente e provocatorio su argomenti di politica, cultura, musica e sport, insieme a Paolo Mieli, saggista e storico italiano, già direttore del "Corriere della Sera", nonché una delle firme più autorevoli nel giornalismo tra storia, politica e attualità.

[Paolo Mieli]

Come partecipare

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21 e si terranno presso il Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte.

Per partecipare alle serate di talk, gli interessati possono iscriversi gratuitamente al link: https://mylimone.it/voci-in-scena/

Qualora si esaurissero i posti disponibili, rimane la possibilità di seguire gli incontri dalla Piazza del Municipio di Limone: sul maxi schermo verranno trasmessi in diretta e integralmente gli appuntamenti che si svolgeranno nel Teatro. La visione in piazza sarà libera e gratuita.

Limone Piemonte - non solo montagna

La rassegna "Voci in scena - Pop art pop talk" riconferma il borgo una località alpina non solo ricca di risorse, sportive e turistiche, ma anche una fonte di proposte culturali, la chiave per il futuro del turismo montano.

[Da sinistra: Paolo Bongioanni, Antonella Mariotti, Antonella Zanotti, Simona Ventura e Giovanni Terzi all'accensione del Presepe Pop]

“Siamo certi che il domani delle località di montagna passi dalla capacità di integrare sport, turismo e cultura in un’unica visione. Eventi come ‘Voci in scena – Pop art pop talk’ rappresentano un valore aggiunto per il territorio, perché arricchiscono l’esperienza di chi sceglie Limone Piemonte non solo per la qualità delle piste e dei servizi, ma anche per un’offerta culturale capace di coinvolgere, stimolare e attrarre un pubblico sempre più ampio. La Riserva Bianca vuole essere parte attiva di questo percorso, contribuendo a rendere la montagna un luogo vivo, dinamico e aperto tutto l’anno”, afferma Antonella Zanotti, AD di Lift S.p.A., società che gestisce lo Ski Resort della Riserva Bianca di Limone Piemonte, oltre a un albergo a 4 stelle con 68 camere e spa direttamente sulle piste e 5 chalet in quota. Il comprensorio sciistico si estende su un totale di oltre 80km di piste, dalle più semplici alle più tecniche, servite da diciassette impianti di risalita moderni ed efficienti. Alle piste dedicate principalmente allo sci da discesa si affianca un moderno snowpark, studiato per entusiasmare gli appassionati dello snowboard ma non solo.

[Il Presepe Pop di Marco Lodola]

Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, sottolinea il valore dell’iniziativa: “'Voci in scena – Pop art pop talk' rappresenta un appuntamento culturale di grande qualità e prestigio, capace di arricchire l’offerta di Limone Piemonte con contenuti che uniscono informazione, spettacolo e approfondimento, coinvolgendo protagonisti di primo piano del panorama nazionale. Iniziative come questa confermano la vocazione della nostra località non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo di incontro, confronto e cultura. La rassegna si inserisce in un percorso che vede il Comune di Limone Piemonte impegnato nella promozione di progetti culturali di alto livello, reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione con VenturAcademy e con l’Associazione Culturale Ego Bianchi, che ringrazio per il sostegno nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione. Un legame già avviato nel periodo natalizio con il Presepe Pop di Marco Lodola e che prosegue oggi con una rassegna capace di coniugare cultura, turismo e valorizzazione del territorio”.

[Le facciate di Limone Piemonte illuminate dal Presepe Pop di Marco Lodola]

Per quattro giorni la montagna diventa quindi protagonista culturale, in un'esperienza che coniuga riflessione e intrattenimento, profondità e spettacolo, regalando un antidoto alla mancanza di dialogo, così dominante nella nostra epoca: a Limone Piemonte l'ascolto e il confronto si immergono in una location d'eccezione, dove la natura non solo dà spettacolo, ma aiuta il risveglio delle menti.

Si rivolge un sentito ringraziamento agli sponsor per il prezioso supporto