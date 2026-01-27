Tre nuove poltrone per l'Ematologia di Cuneo: il dono di Ail, Avis e famiglie unite dalla riconoscenza

Tanta commozione e riconoscenza, presso il day hospital dell’Ematologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, alla presenza del primario Sara Bringhen e di medici e operatori del reparto, nell’incontro con Ail, Avis e famiglie di ex pazienti che hanno consentito, con le loro offerte, l’acquisto di 3 poltrone.

L’Ail sezione “Paolo Rubino” di Cuneo, rappresentato dalla presidente Anna Rubino, ha fatto da collettore dei contributi raccolti e devoluti da Avis e da famiglie del territorio, tutti uniti dal desiderio di compiere un gesto concreto di riconoscenza nei confronti del personale dell’Ematologia cuneese e, nel contempo, per fare memoria di congiunti che hanno usufruito delle cure e dell’assistenza presso il reparto.

L’Avis comunale di Cuneo, rappresentato dalla presidente Rosina De Luca, in occasione dell’80° del sodalizio ha scelto di destinare donazioni sia al Servizio Trasfusionale sia all’Ematologia: “L’Avis è costantemente impegnato nella promozione della donazione con le scuole, con l’attivazione di borse di studio a favore di figli di donatori e studenti universitari e anche con adozioni a distanza”.

Alla cerimonia sono intervenuti la famiglia Piola in memoria di Mauro (“Il suo percorso è stato breve, lo vogliamo ricordare così, ringraziando per la professionalità e la delicatezza dimostrate dai medici e dal personale sanitario che lo ha avuto in cura”), la mamma di Enrico con la famiglia (“Purtroppo mio figlio ha avuto una leucemia fulminante, non ha avuto tempo a passare in reparto, ma anche noi abbiamo voluto ricordarlo devolvendo le offerte per l’acquisto di qualcosa che sia utile agli altri”), la moglie di Agostino con la famiglia (“Mio marito è stato seguito 5 anni in Ematologia, abbiamo anche usufruito delle case dell’Ail per la terapia”).