Volley A2/F: I risultati del Girone Ovest...Giocate solo due partite!

Il girone Ovest della Serie A2 di Volley Femminile oggi è tornato in campo con due gare disputate. Sarebbero dovute essere tre, ma ieri pomeriggio il Club Italia Crai ha comunicato che tre membri del gruppo squadra erano tornati positivi al Covid-19, motivo per cui è stato precauzionalmente chiesto il rinvio del match. Sono scese regolarmente in campo, invece, la Sigel Marsala e l’Hermaea Olbia.

La compagine sicula di coach Amadio ha travolto le sarde con un netto 3-0 (25-20; 25-20; 25-17), in un mach sempre sotto l'attento controllo delle padrone di casa. Nell’altra gara di giornata, invece, si è giocata Futura Busto Arsizio-Eurospin Pinerolo, valevole come recupero della 9^ giornata di andata. La vittoria in questo caso è andata alle torinesi di coach Marchiaro, che hanno superato le lombarde con il punteggio di 2-3 (15-25; 22-25; 25-14; 23-25; 26-24; 11-15) al termine di una gara spettacolare e ricca di capovolgimenti di fronte.

Pinerolo che deve "mordersi le mani" per aver sciupato la ghiotta occasione per salire al secondo posto in classifica. L'Eurospin, infatti, avanti 1-2, nel quarto set ha avuto quattro match-ball a disposizione sul 20-24, ma a quel punto ha subito la splendida rimonta di Busto Arsizio che ha portato il match al tie-break. Al secondo posto sale il Marsala, agganciando con 13 punti la Lpm Bam Mondovì, anche se le pumine di Delmati hanno giocato una gara in meno. Ecco i risultati e la classifica aggiornata:

Risultati della 1^ giornata di ritorno

Lpm Bam Mondovì Cus Torino RINV. Club Italia Crai Exacer Montale RINV. G. W. Sassuolo F. Busto Arsizio RINV. Eur. Pinerolo A&S Roma RINV. Sigel Marsala Hermaea Olbia 3-0

Recupero della 9^ giornata di andata

F. Busto Arsizio E. Pinerolo 2-3

La classifica