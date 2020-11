Al via l'orientamento per il liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì

I licei monregalesi danno il via al percorso di orientamento per i nuovi iscritti. Viste le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19, gli incontri avverranno online, favorendo il dialogo diretto tra docenti, studenti, allievi delle medie e le loro famiglie.

L'appuntamento è quindi per sabato 28 novembre dalle 14.30 alle 17.30 il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì darà il via all’orientamento in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, aprendo virtualmente – nel rispetto della normativa vigente - le porte dell’Istituto. Il dirigente scolastico, i docenti e gli alunni del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” saranno a disposizione degli allievi delle medie e dei loro genitori per illustrare l’offerta formativa della scuola e rispondere a tutte le loro domande e curiosità.

L’incontro avverrà dunque online, tramite la piattaforma Meet. Le istruzioni per accedere si trovano sul sito del Liceo: www.iliceimondovi.edu.it

Ci sarà la possibilità di dialogare con i docenti delle materie di indirizzo; di chattare con studenti che stanno attualmente frequentando il Liceo; di collegarsi con link di presentazioni multimediali che illustrano i progetti più significativi e innovativi della scuola.

Il Liceo si propone nei suoi sei indirizzi, offrendo un’ampia scelta di percorsi: classico, scientifico, sportivo, linguistico, scienze umane ed economico-sociale.

Le successive date di scuola aperta potranno svolgersi in presenza solo se la situazione epidemiologica lo consentirà; sarà comunque obbligatorio prenotarsi, telefonando al numero 0174 558235.

Le prossime date previste sono quelle dell’11 dicembre 2020, e del 16 gennaio e 22 gennaio 2021

Per ulteriori informazioni contattare la mail: orientamento@liceimondovi.edu.it