Gli studenti del “Vallauri” di Fossano in visita alla Caleffi di Novara

Gli studenti della classe quarta indirizzo Energia dell'IIS "G. Vallauri" di Fossano hanno effettuato lo scorso 26 gennaio una visita tecnica presso lo stabilimento Caleffi SpA - Hydronic solutions - di Novara, il maggiore produttore italiano di componenti per impianti idro-termosanitari. L'iniziativa, resa possibile grazie al supporto di Idroterm Srl di Cuneo ha permesso ai giovani studenti di osservare da vicino i processi produttivi, le tecnologie all'avanguardia e l'organizzazione del lavoro in un'azienda leader del settore, nonché di approfondire la conoscenza di componenti degli impianti idrici, termici e solari.

"È stata un'esperienza formativa di grande valore – dichiarano i docenti accompagnatori Claudio Cavallotto e Giampaolo Maiolo – che ha permesso ai nostri ragazzi di comprendere concretamente quanto studiato in teoria durante le lezioni".

La visita si inserisce nel percorso di collaborazione tra l'Istituto Vallauri e le aziende del territorio, confermando l'impegno della scuola nel costruire ponti concreti tra formazione e mondo del lavoro. Il dirigente scolastico dell'IIS “G. Vallauri”, Dott. Paolo Cortese, ha espresso il proprio ringraziamento a Caleffi SpA per l'ospitalità e a Idroterm Srl per il sostegno all'iniziativa.