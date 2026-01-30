Studenti del Denina Pellico Rivoira a Crissolo tra natura, e cooperazione europea

Nel mese di gennaio la classe III K dell’Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo ha partecipato al secondo incontro del progetto europeo Ge.Co, un percorso formativo che coinvolge studenti italiani e francesi nello studio della biodiversità e del rapporto tra uomo ed ecosistema alpino. L’esperienza, svoltasi a Crissolo, ha unito attività didattiche, laboratori e momenti di confronto sul territorio. Il primo incontro si era tenuto nel Queiras a settembre

La classe partecipa al progetto dal dicembre 2023, da quando i tecnici del Parco del Monviso e i colleghi della Città Metropolitana di Torino, partner nel progetto Interreg Ge.Co (finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Interreg Alcotra,) hanno presentato le attività ai circa 50 studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Soleri Bertoni e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo.

Nei due anni successivi, insieme ai compagni del Liceo Valdese di Torre Pellice e di tre istituti francesi (Lycée d'Altitude di Briançon, Collège de Guillestre, Liceo Des Ambrois di Oulx) per un totale di circa 150 ragazzi coinvolti, gli studenti saluzzesi hanno affrontato temi legati all'utilità delle risorse naturali nella ricerca scientifica e nella gestione dei conflitti.

Attraverso lezioni, laboratori, incontri ed escursioni in Francia e in Italia (uscite con pernottamento in Valle Susa, nel Queiras, in Valle Pellice e a Crissolo, dove avevano potuto osservare la salamandra da vicino) i ragazzi hanno analizzato il rapporto tra l’uomo e l’ecosistema sfruttando l’analisi dell’attività della salamandra di Lanza e della Trota Fario mediterranea sul territorio.

La scorsa settimana studenti e studentesse hanno pernottato in una struttura alberghiera di Crissolo. Nelle due giornate di permanenza hanno preso parte ad attività laboratoriali indoor sotto forma di giochi di ruolo strutturati come case study, che hanno permesso ai partecipanti di analizzare situazioni concrete e stimolare il confronto, e ad attività autdoor partecipando a passeggiate esplorative per osservare gli adattamenti della natura e dell’uomo alla vita invernale attraverso l’esplorazione di un’area boscata e di una piccola borgata alpina fino al greto del fiume Po, dove i ragazzi hanno svolto un’attività sull’ecosistema ittico.

In serata i ragazzi hanno assistito alla proiezione di video realizzati dalla Fédération de Pêche des Hautes Alpes, utili come spunto di riflessione sui temi della tutela degli ecosistemi acquatici e della biodiversità, e in seguito, nell’ottica di una riflessione più ampia sull’importanza della biodiversità e sulla valorizzazione del territorio, si è tenuto un incontro-degustazione con alcuni produttori locali. Il progetto si concluderà a settembre del 2026.