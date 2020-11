Volley maschile A2 - Cuneo passa sul campo di Lagonegro, Codarin: "Volevamo vincerla a tutti i costi"

Vittoria da tre punti per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo in casa della Cave del Sole Geomedical Lagonegro e terzo posto in classifica per la squadra di Serniotti.

Il commento post match di Lorenzo Codarin: «Già durante la settimana la squadra è riuscita a mettere da parte la sconfitta di Ortona e ripartendo a lavorare a testa bassa, dando il massimo negli allenamenti. Oggi volevamo a tutti i costi vincere e siamo stati bravi a farlo, più con l’ atteggiamento che con il nostro alto livello di gioco. Il cambio del coach sulla panchina avversaria poteva essere un fattore a nostro svantaggio, ma questo non ci ha limitato, senza farci influenzare siamo riusciti a focalizzarci su noi stessi e sul nostro gioco. Ora in settimana torneremo a lavorare su ciò che possiamo migliorare. Stasera siamo stati più bravi nell’affrontare gli avversari col servizio, cosa che in trasferta non è mai facile e questo ci ha aiutato negli altri fondamentali, quindi dovremo cercare di fare di questo il nostro punto di partenza».