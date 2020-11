Oggi vertice di Conte con la maggioranza per il prossimo Dpcm su Natale e Capodanno

Mentre in Italia continua a calare il rapporto tra positività e tamponi effettuati che ora è all’11%, il Governo è al tavolo per il prossimo Dpcm con le misure anti-Covid per Natale e Capodanno.

Si terrà oggi il vertice di Conte con i capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedranno gli enti locali con Arcuri e Borrelli.

Previsti controlli per chi rientra dall’estero, spostamenti limitati in Italia e regole per evitare assembramenti durante lo shopping, mentre sullo sci si attendono indicazioni dall’Ue, mentre Berlino ne chiede lo stop fino al 10 gennaio.

Per ristorare le imprese colpite dalla pandemia, arriva una maximoratoria fiscale con 8 miliardi di scostamento a disposizione del Governo che il Parlamento voterà oggi. Sempre oggi il ministro Gualtieri riferirà alle commissioni parlamentari.

Il 2 dicembre il ministro Roberto Speranza presenterà in Parlamento il piano strategico dei vaccini: l’acquisto sarà centralizzato e gestito dallo Stato, si studia l’obbligatorietà per alcune categorie.