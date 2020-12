Banda Ultra Larga, a Villanova Mondovì aumentano le richieste di attivazione

Nel mezzo del secondo lockdown, le vie di comunicazione digitale acquistano un ruolo primario nel mantenimento delle mansioni lavorative e delle interazioni sociali.

Il comune di Villanova Mondovì, dopo aver annunciato il collaudo della Banda Ultra Larga (BUL) nel mese di giugno 2020, raccoglie oggi importante sostegno da parte dei suoi cittadini, che esprimono soddisfazione per il lavoro svolto.

“Ringrazio l'Amministrazione comunale, in particolar modo il vicesindaco Michele Pianetta ed il geometra Emiliano Leandro, per il supporto nell'attivazione della fibra ottica. Una connessione stabile e veloce è molto importante per chi, come me, ha bisogno di lavorare in smart working, a maggior ragione in un periodo particolarmente difficile come quello attuale” - è il commento di Fabio M., villanovese, di professione ingegnere presso un’importante realtà industriale che ha sede fuori Provincia.

“Finalmente posso dire che i vostri sforzi sono arrivati, almeno nel mio caso, ad una conclusione. Venerdì, in mattinata, sono venute da me due squadre di Open Fiber. Scavi ed allaccio in un paio di ore, anche se hanno trovato una serie di intoppi. Sono stati gentili e professionali. Alle 12.30 circa (avendo già ricevuto nuovo modem da Isiline nelle settimane precedenti) avevo già la nuova linea fibra funzionante. Ho già ringraziato sia il responsabile Open Fiber che Isiline. Grazie ancora”, evidenzia Igor S., libero professionista, residente in una frazione di Villanova Mondovì.

Dall’impegno dell’amministrazione comunale all’operato del concessionario che ha realizzato la rete infrastrutturale pubblica (Open Fiber) sino agli operatori privati che stanno attivando la fibra: un cammino lungo, giunto a termine nel periodo più propizio, in cui la connessione ha un ruolo fondamentale per la teledidattica e per lo smart working.

La vendibilità dei servizi FTTH nel Comune di Villanova Mondovì, aperta nel mese di aprile, ha portato con sé risultati rilevanti. Gli operatori partner di Open Fiber, che erogano servizi in fibra ultraveloce, hanno rilevato a settembre un numero di ordini di attivazione più che raddoppiato rispetto all’estate, con un trend di incremento mensile incoraggiante, segno del crescente interesse dei cittadini.

"I riscontri dei cittadini testimoniano l’importanza del traguardo raggiunto e rafforzano la convinzione che fosse fondamentale insistere su questa strada" - annota Michele Pianetta, vicesindaco del Comune di Villanova Mondovì con delega all’Innovazione - "Persistono alcune criticità rispetto a “numeri civici” non ancora raggiunti: garantiamo il nostro impegno per consentire a tutti gli abitanti di Villanova uguali condizioni di connettività. A questo riguardo, abbiamo intenzione di promuovere un nuovo tavolo di confronto con Open Fiber e con gli operatori privati per effettuare una “mappatura” accurata dello stato dell’arte nel territorio comunale".