A Cervignasco l’ultimo saluto a don Mario Ruatta

Si svolgeranno domani (mercoledì) i funerali di don Mario Ruatta, sacerdote 81enne scomparso all’ospedale Agnelli di Pinerolo, dopo aver contratto il Covid-19, nel pomeriggio di domenica.

Ad accogliere la salma di don Ruatta, per l’ultimo saluto, sarà la chiesa parrocchiale di Cervignasco. Proprio a Cervignasco, così come nelle Parrocchie di Via dei Romani, Scarnafigi, Villanova Solaro e Ruffia, don Mario era tornato a svolgere servizio come vicario, dopo i 27 anni trascorsi a Cavour, dov’era stato parroco sino al 2015.

Prima di giungere a Cervignasco, la salma di don Mario sarà accolta nella chiesa di San Lorenzo, a Cavour, dove la camera ardente rimarrà aperta dalle 10 alle 13.30. Qui, il sindaco Sergio Paschetta ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata del 2 dicembre.

“Un gesto simbolico di vicinanza in questo momento di dolore – ha detto il primo cittadino - sul Municipio e negli edifici pubblici la bandiera sarà a mezz’asta, mentre ogni associazione e cittadino di Cavour potrà aderire nella forma in cui ritiene”.