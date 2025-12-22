Riapre a Rossana lo storico negozio di alimentari tornando un punto di riferimento per il paese della valle Varaita

Dopo quasi un anno senza negozi, a Rossana ha riaperto i battenti lo storico esercizio di alimentari in via Mazzini 60, segnando un momento importante per la vita del paese della valle Varaita.

Nei locali che avevano abbassato la saracinesca lo scorso marzo, dopo nove mesi di chiusura, è tornata l’attività grazie a una nuova gestione che ha scelto di investire sul territorio.

La nuova realtà è una panetteria, pasticceria e minimarket, gestita dalla ditta Armando e Griselda 3 di Armando Hila.

Si tratta del terzo punto vendita aperto dall'imprenditore, dopo quelli già attivi a Verzuolo e a Piasco, a conferma di un progetto commerciale in crescita e attento alle esigenze delle comunità locali.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale. Il sindaco Giuliano Degiovanni ha commentato: “Dopo mesi in cui avevamo sperimentato con preoccupazione cosa vuol dire desertificazione commerciale, accogliamo con rinnovato entusiasmo questa apertura”. Un segnale positivo che apre nuove prospettive per Rossana.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato un’ulteriore novità in arrivo: “A questa apertura ne seguirà un’altra il 10 gennaio in via Mazzini 5, dove Michela Mellano aprirà la trattoria alimentari e gastronomia ‘Mi e Ti’ “. Un doppio appuntamento che restituisce vitalità alle vie del commercio e rafforza il tessuto economico e sociale al paese della valle Varaita.