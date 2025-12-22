Scarnafigi: un pomeriggio di magia e sorrisi alla Casa di Riposo “Regina della Pace”

Sabato 20 dicembre si è svolto l’ultimo appuntamento stagionale dei volontari di “Blink Social” ovvero "il circolo magico più felice del mondo", come amano descriversi i soci del sodalizio.

Tra le attività dell’associazione che nasce ed ha sede a Dronero il progetto "Blink Social" si riferisce all'impegno del circolo nel portare lo stupore e il sorriso in contesti di fragilità, come case di riposo, ospedali o strutture per persone con disabilità.

Nella residenza per anziani di Scarnafigi si è tenuto il “Magic Galà”, uno spettacolo pensato appositamente per gli ospiti della Casa di Riposo “Regina della Pace”, per augurare buone feste in vista del Natale e del nuovo anno.

Nel salone delle feste della residenza, il palco ha accolto nove artisti: Ivo, Gianfranco, Beppe, Ricki, Dinco, Teo, Adriano, Giulia e Riccardo, che si sono alternati regalando momenti di autentico stupore e divertimento.

“Ogni mese facciamo visita a una casa di riposo per portare la nostra magia a chi, nella propria vita, ne ha donata tanta: i nostri anziani - hanno spiegato i simpatici maghi presenti allo spettacolo. - C’è sempre un motivo per essere allegri e per stupirsi, lo si vede negli occhi di chi guarda i nostri numeri con la gioia e la meraviglia di un bambino”.

Tra trucchi sorprendenti e sorrisi incantati, il tempo è volato via rapidamente. Carte, bussolotti, palline di spugna, esperimenti di mentalismo, gag comiche, bacchette magiche e fazzoletti che sparivano nell’aria hanno animato uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia.

Le maglie gialle del Circolo Magico Blink hanno conquistato tutti, dagli ospiti ai loro familiari, fino agli operatori e alla direzione della struttura, creando un clima di festa e condivisione.

Un pomeriggio di pura magia che ricorda quanto sia importante continuare a costruire occasioni di gioia e allegria soprattutto tra le persone più fragili.

A conclusione dell’evento, dai protagonisti dello spettacolo è stato fatto un augurio di “magiche festività” a tutti.