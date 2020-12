Imprenditori su Radio News 24: le opinioni di chi usa la radio per promuoversi

I mezzi di comunicazioni sono cambiati in maniera esponenziale in un lasso di tempo davvero breve, soprattutto in conseguenza del largo utilizzo dei canali online; a tal proposito, c'è chi ritiene addirittura che la radio sia ormai uno strumento obsoleto. Radio News 24 è uno strumento innovativo che mixa insieme l’online la radio e supera ogni possibile pronostico, perché mentre gli esperti non davano fiducia a questo sistema, professionisti, aziende e privati si sono affidati ad esso per promuoversi e comunicare con le persone, ottenendo grande riscontro.

Pubblicizzarsi su Radio News 24 con incontri radio e interviste

La radio è sempre stata uno strumento molto versatile per coloro che volevano farsi conoscere e nonostante diversi momenti di crisi dalla sua creazione in poi, lungo il processo innovativo e l’inevitabile progresso, ha sempre trovato modo per conservare uno spazio utile e funzionale. Grazie alla sua resilienza, ma anche al fatto di avere costi davvero bassi rispetto a tv e altri canali, la radio è rimasta un mezzo di comunicazione sempre usato e apprezzato dalle persone.

È ancora oggi una piattaforma utilizzata per pubblicizzare prodotti e servizi, per promuovere i brand con interviste, incontri e sondaggi, anche grazie ai numerosi passaggi che intercettano un alto numero di ascoltatori. Per quanto molti esperti l’abbiano erroneamente considerata uno strumento arcaico, dunque, la radio conferma di essere molto apprezzata per i motivi sopra citati e le opinioni di coloro che la usano per promuoversi in merito alla sua attuale funzionalità ed efficacia sono molto positive.

Gli imprenditori su Radio News 24

Se la radio è ancora oggi molto apprezzata, Radio News 24 ne è una versione moderna e rivoluzionaria in quanto mette in campo una strategia di promozione e comunicazione che coinvolge in maniera diretta imprenditori e aziende intervistandoli e incontrandoli per un confronto di qualità. È un modo di comunicare che stringe il rapporto umano ed empatico con il potenziale cliente: l’imprenditore è quasi messo a nudo mettendo in risalto la sua umanità e la vicinanza con l’utente, ma non così tanto come avverrebbe davanti alla tv o durante un video. Le abilità e l’effervescenza dello speaker sono tali da rendere l’intervista divertente, interessante e l’utente non può che esserne piacevolmente coinvolto. Sebbene il fine sia la promozione, questa è permeata dal piacere che è creato durante la conversazione, finendo con diventare parte naturale e integrante del discorso, senza apparire essa stessa il fulcro della vicenda.

Ecco alcune delle opinioni su Radio News 24:

Alessia Lo Feudo: "Una bellissima esperienza assolutamente da ripetere. Staff competente e qualificato. Ottimo servizio";

Giancarlo Lobasso: "Impeccabile organizzazione per un format interessante a cui è bello partecipare, potendo poi avere anche a disposizione uno strumento funzionale ai fini lavorativi per il suo utilizzo attraverso i canali social".

La radio, un’evergreen destinato a durare ancora a lungo

I servizi offerti dal web e dall’era digitale sono davvero vasti, potenti e per di più spesso economici e se nonostante questo la radio non intende rinunciare al suo ruolo, è per vari motivi. Per prima cosa, resta uno strumento oltre che comodo, utile, attraverso il quale le persone possono informarsi velocemente quando non hanno molto tempo a disposizione, perché le notizie sono concise e arrivano subito al dunque. Oltre alle news, è ricca di storie narrate, esperienze personali e opinioni di utenti, creando vicinanza tra le persone. Il programma può essere ascoltato in Lombardia, Piemonte, Calabria e Sicilia, in attesa di giungere in altre Regioni d’Italia. È questo che fa Radio News 24 Radio, dando spazio a chi lo desidera ma in modo riservato, altrettanto conciso ed efficace: un’azienda o un imprenditore hanno il loro angolo dedicato per farsi conoscere e promuovere i propri prodotti o servizi. Le interviste sono realizzate in un contesto informale e rispettoso, amichevole quanto basta, rilassato e sereno: esattamente ciò che le persone, in particolare in questo momento storico, hanno voglia di sentire.