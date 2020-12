Una routine di bellezza delicata ma efficace

Prevenire o trattare gli inestetismi in modo mirato ed efficace è il desiderio di tante persone: ecco perché sempre più donne e uomini scelgono di sfruttare prodotti cosmetici naturali per sentirsi sempre belli nel tempo.

Una routine di bellezza che rinuncia davvero alla chimica

In un mondo in cui l’inquinamento è sempre più percepito come una minaccia che incombe sulla qualità di vita, dove lo stress è un ulteriore fattore che incide notevolmente sulla quotidianità degli individui mettendone a dura prova il fisico e l’aspetto, la voglia di prendersi cura di sé stessi in modo delicato si fa sempre più grande ed irresistibile. Ecco perché, in questo senso, i prodotti bio per la cosmesi di tanti marchi capaci di offrire veri e propri concentrati di effetti benefici completamente naturali conquistano sempre più il mercato, ponendosi come valide – ed ambite – alternative a tutte quelle soluzioni chimiche che si possono trovare un po’ ovunque. Creme, correttori, ombretti, mascara, smalti e tanti altri prodotti che fanno parte della routine quotidiana di cura del proprio aspetto, infatti, talvolta hanno una composizione nient’affatto naturale e ben tollerata dai nostri organismi: alcuni marchi, infatti, perseverano nel proporre formulazioni piuttosto aggressive, con materie prime di sintesi che provocano reazioni allergiche e controindicazioni. Considerando come già il nostro corpo assorba numerose sostanze malsane tramite l’alimentazione e l’ambiente, non sarebbe meglio evitare di introdurne delle altre in quei momenti in cui ci si prende cura di sé stessi? Non sarebbe più soddisfacente assaporare tutta la delicatezza degli ingredienti green per contrastare numerosi inestetismi che, in effetti, non richiedono necessariamente l’uso di prodotti dalla formulazione non rispettosa del nostro organismo?

Sfruttare l'incredibile potenziale offerto dalla natura

Se si pensa a tutte le risorse messe a disposizione dall’ecosistema per curare inestetismi e problematiche di bellezza di vario tipo che attanagliano il genere umano, è impossibile non restarne stupiti: numerosi studi e ricerche condotti con metodo scientifico, infatti, hanno evidenziato l’efficacia di tante sostanze reperibili in natura per trattare la nostra bellezza. Pensiamo per esempio al potenziale lenitivo della rosa mosqueta o dell’aloe sulla pelle: entrambe aiutano a ritrovare quella bella cute delicata, luminosa, tonica e sana che tutti vogliamo poter sfoggiare in ogni momento, permettendoci nello stesso tempo di evitare di usare delle creme stracolme di parabeni o altri ingredienti paragonabili. Dei cosmetici formulati in questo modo, ci aiutano a conservare un aspetto davvero soddisfacente e, nello stesso tempo, ci offrono anche la possibilità di non andare ad aggredire inutilmente la nostra pelle con sostanze che possono avere degli effetti collaterali particolarmente fastidiosi, causando ad esempio un indesiderabile accumulo di impurità nei pori. Perché rinunciare agli effetti benefici di un trattamento estetico la cui delicatezza è associata anche all’efficacia?

Le materie prime efficaci e che tutelano anche l'ambiente

In conclusione, poi, non si può neppure fare a meno di considerare l’incredibile impatto ambientale derivante dalla produzione e dal consumo di cosmetici che sono ottenuti a partire da materie prime non naturali o ottenute tramite modelli di coltivazione non rispettosi dell’ecosistema. Lo sfruttamento delle risorse, la deforestazione, il cambio di colture in determinate aree del pianeta provocano conseguenze tutt’altro che trascurabili alla terra, la quale è sempre più sotto pressione a causa di modelli di produzione che provocano un depauperamento ambientale notevole. Perché non dovremmo quindi prenderci cura del nostro aspetto in modo un po’ più green e bio, sapendo che con delle abitudini virtuose come queste abbiamo la possibilità di sfoggiare una cute sempre impeccabile, senza avvelenare il nostro organismo e, ancora, rispettando un po’ di più il nostro ecosistema? Una beauty routine responsabile può cambiare il mondo in modo positivo: ricordiamocelo quando siamo di fronte allo specchio.