Terre del Monviso, la Regione finanzia il Distretto del Commercio: 275.888 euro per il progetto 2025-2027

Poco prima della fine del 2025 è arrivata la notizia dell’ammissione a contributo, da parte della Regione Piemonte, del progetto strategico del Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso per la programmazione 2025–2027. Il finanziamento concesso è di 275.888 euro e il risultato si colloca tra i più significativi di quelli ottenuti a livello regionale: sui 94 distretti del commercio esistenti in Piemonte, hanno partecipato 51 e ne sono stati finanziati 26. Il Distretto Terre del Monviso, che coinvolge la Città di Saluzzo e i Comuni delle Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso, è stato finanziato come settimo progetto in graduatoria per punteggio ed è il primo tra quelli localizzati in provincia di Cuneo.

Grazie al contributo regionale potrà essere data piena attuazione al progetto strategico “Ri-qualificare e ri-usare lo spazio urbano, i luoghi del commercio e gli esercizi commerciali”, per un importo complessivo di 387.231,28 euro. Il progetto era stato presentato alla Regione Piemonte martedì 7 ottobre 2025 attraverso gli uffici dell’Unione Montana Valle Varaita, ente capofila del partenariato. La proposta era stata costruita con il lavoro della cabina di regia del Distretto, composta dagli enti sottoscrittori e dalle associazioni di categoria del commercio che avevano già aderito al precedente protocollo triennale, con il coinvolgimento diretto delle imprese del territorio tramite un questionario per la raccolta di esigenze e priorità.

«Questo finanziamento premia un lavoro costruito insieme e con metodo – dicono dalla cabina di regia –. Il Distretto è uno strumento concreto per sostenere i servizi di prossimità e per rendere più attrattivi i centri urbani. Il risultato ottenuto dimostra che la collaborazione tra enti, associazioni e imprese può portare risorse reali sul territorio».

Una parte rilevante delle risorse sarà destinata alle imprese. Sono previsti 150mila euro a fondo perduto, che potranno essere assegnati tramite bando pubblico rivolto alle attività del commercio e della somministrazione presenti sull’intero territorio del Distretto. Il contributo, in continuità con quanto già sperimentato nei bandi 2023 e 2024, coprirà fino al 60% delle spese ammissibili, su interventi tra 1.000 e 10mila euro, con un contributo massimo di 6.000 euro, con l’obiettivo di raggiungere il numero più ampio possibile di operatori. La modulazione dei punteggi terrà conto delle priorità riconosciute dal territorio e favorirà, nell’ordine, l’apertura di nuove attività o unità locali, la creazione di spazi espositivi per la promozione dei prodotti locali in collaborazione con le aziende agricole del Distretto, il miglioramento dell’immagine esterna dei locali e le azioni di fidelizzazione della clientela.

Accanto al sostegno alle imprese, il progetto finanzia interventi per migliorare fruibilità e accessibilità degli spazi del commercio, con un ente beneficiario per ciascuna delle tre aree territoriali del Distretto. A Saluzzo è prevista l’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle aree mercatali di piazza Cavour, piazza Risorgimento e piazza Santa Maria, per incrementare la sicurezza urbana e valorizzare la vocazione commerciale delle piazze. A Venasca si interverrà su piazza Martiri, che ospita il mercato settimanale e la Fiera della Castagna, con una riqualificazione architettonica e impiantistica finalizzata a migliorare servizi e fruibilità, con nuova pavimentazione, più aree verdi, illuminazione integrata nelle aiuole, ridisegno di parcheggi e viabilità, aggiornamento dell’arredo urbano e valorizzazione della Fontana dell’Acqua. A Paesana è prevista la riqualificazione funzionale dell’ala mercatale del Borgo Santa Margherita in piazza Piave, sede del tradizionale mercato della castagna. Il costo complessivo di questi interventi è di 204.871,28 euro, di cui 120mila euro ottenuti dal finanziamento regionale (40mila euro per ciascun ente coinvolto) e 84.871 euro messi a disposizione dal cofinanziamento degli enti coinvolti (Comune di Saluzzo 20mila euro, Unione Montana Valle Varaita 45mila euro, Unione Montana Comuni del Monviso 19.871 euro).

Nel piano triennale sono previste inoltre attività di coordinamento, affidate al manager del Distretto Alberto Dellacroce, confermato nel suo ruolo, e azioni di promozione e comunicazione, coerenti con gli obiettivi del Distretto e pensate per rafforzare l’identità del territorio e migliorarne la visibilità attraverso canali digitali, social e iniziative pubbliche.

Nel corso del suo primo triennio di attività il Distretto diffuso del Commercio delle Terre del Monviso ha attivato due bandi per l’erogazione di contributi e finanziato 53 imprese per più di 185mila euro, ha portato alla riqualificazione dello spazio urbano del Comune di Pagno per 90mila euro, è stato coinvolto in altri interventi di rinnovamento e di creazione di nuovi spazi di aggregazione sviluppati dal Comune di Saluzzo per circa 1,5 milioni di euro, da diversi Comuni della valle Varaita per circa 150mila euro e da altri Comuni delle valli Po e Bronda per una cifra analoga. Il Distretto ha inoltre messo a disposizione delle imprese del commercio un programma di formazione dedicato alle tematiche dell’alfabetizzazione digitale.