Gioventù Nazionale: al via il coordinamento di Cuneo

Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, annuncia con soddisfazione la costituzione del primo coordinamento cittadino a Cuneo.

Il circolo sarà guidato da Simone Dutto, dal vice coordinatore Paolo Milano e dal Segretario Andrea Massarenti.

“Sono profondamente grato a Fratelli d’Italia e a Gioventù Nazionale per l’opportunità che mi è stata data.

L’inaugurazione di questo nuovo gruppo mi entusiasma molto: sono certo che noi giovani sapremo fare squadra per dare il nostro importante contributo alla città di Cuneo, collaborando con il circolo già esistente e con il coordinamento provinciale.

Ringrazio Alberto Deninotti, il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, per la fiducia che ha riposto in me” sostiene Simone Dutto.

“Sono certo che Simone e la sua squadra sapranno fare un ottimo lavoro, collaborando tanto con i nostri eccellenti amministratori già in consiglio comunale, Massimo Garnero e Alberto Coggiola, quanto con gli altri circoli territoriali di Gioventù Nazionale recentemente avviati; penso in particolare a quello di Boves, guidato da Nicolò Vaiente, e quello di Busca, coordinato da Stefano Ponzone.

La nostra presenza si farà sentire: siamo una generazione nuova, pronta a rimboccarsi le maniche e darsi da fare per la nostra splendida provincia.

Grazie al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni per l’importantissimo supporto e il sostegno” dichiara Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale.

“Fratelli d’Italia si radica sempre di più in Provincia di Cuneo: la costituzione di questo nuovo circolo è la dimostrazione tangibile di quanto spazio e quanta importanza sia data ai giovani nel nostro movimento.

Ricordo che il tesseramento è aperto a tutti: agli studenti, a giovani imprenditori o lavoratori di qualsiasi settore. Sono certo che, a Cuneo, Simone sarà fare un ottimo lavoro, sapendo rispondere, da vera avanguardia del partito, alle istanze provenienti dai più giovani” dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni.

Chiunque desiderasse avere maggiori informazioni sull’attività di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale può visitare il sito internet www.fratelliditaliacuneo.com e la Pagina Facebook Fratelli d’Italia - Provincia di Cuneo, o contattare il gruppo via mail all’indirizzo fratelliditalia.provcuneo@gmail.com