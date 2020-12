Luoghi del Cuore del Fai: prima la Cuneo-Nizza, ma c'è l'incognita dei voti cartacei. Continuate a votare!

La classifica dei Luoghi del FAI vede da giorni un testa a testa tra la Cuneo-Ventimiglia-Nizza, la nostra ferrovia delle meraviglie, e il castello di Regello, in provincia di Firenze.

Oltre 52mila i voti per la ferrovia, qualche centinaio in meno per il Castello e il parco di Sammezzano. Ma i reciproci sorpassi sono stati numerosi in questi giorni. E domani si chiude questa decima edizione dell'iniziativa lanciata dal Fondo Ambiente Italiano per proteggere, dal basso, su iniziativa delle persone, dei beni che altrimenti andrebbero perduti.

Chi vince si porta a casa 50mila euro. "E' un niente, una goccia dell'oceano - commenta Roberto Audisio, capo della delegazione FAI della provincia di Cuneo per i prossimi tre anni. Ma è un inizio, un portare l'attenzione su questi beni, come è stato per la Cittadella di Alessandria, il cui riconoscimento e il cui ruolo sempre maggiore, a partire dai tanti lavori eseguiti per ridarle dignità, hanno preso il via nel 2012, quando conquistò il primo posto nella classifica dei Luoghi del Cuore del FAI. Questa iniziativa vuole essere un primo passo, un segnale di attenzione da parte del territorio, a cui poi devono seguire azioni di cui non può farsi, ovviamente, carico il FAI"

In uno stato di quasi totale abbandono, adesso è la sede legale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (competente per la tutela di tutto il patrimonio culturale del Piemonte meridionale).

Audisio fa ovviamente il tifo per la ferrovia delle meraviglie. Ma non nasconde un certo timore perché, dice, c'è l'incognita dei voti cartacei, che possono sovvertire completamente la classifica. "Lo abbiamo visto proprio con la Cittadella di Alessandria, quando il comitato si presentò con 56mila schede cartacee che le valsero la vittoria".

Domani 15 dicembre, a mezzanotte, si chiudono i giochi. L'esito finale non si conoscerà prima di febbraio 2020. Resta solo la possibilità di continuare a votare! Fatelo!!