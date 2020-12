Continua a colpire la “banda dei pc” a Cuneo: svaligiata la scuola media di San Rocco di Castagnaretta

Continua a colpire, a Cuneo, la banda di ladri che entra nelle scuole per rubare computer e apparecchiature tecnologiche.

Dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi negli Istituti Grandis, Bonelli, Peano-Pellico, Cpia, Virginio e in una scuola media, con decine di apparecchi rubati, i ladri – nella notte – si sono intrufolati all’interno della scuola media di San Rocco di Castagnaretta.

Dopo aver sfondato una porta, i malviventi sono entrati nella palestrina della scuola, facendo razzia di tutti i pc portatili che si trovavano nel seminterrato e al primo piano dell’edificio scolastico.

Stamane, all’arrivo del personale docente e non docente, l’amara scoperta. La scuola è stata svaligiata. Anche si questo episodio indagheranno le forze dell’ordine del capoluogo. Sul posto i Carabinieri per la denuncia e per i rilievi del caso.