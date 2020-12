Come scegliere l’hosting per il proprio sito web

Quando stiamo creando un sito web se c’è un fattore che non dobbiamo assolutamente sottovalutare è la scelta dell’hosting. L’hosting possiamo definirlo la casa del nostro sito web, è dove andremo a conservare ogni dato ed ogni file che insieme costituiscono il nostro portale online. Al mondo ci sono diverse tipologie di hosting offerti da altrettanti provider. È importante perciò imparare a capire come scegliere l’hosting perfetto per il nostro sito web al fine di non sbagliare e creare un prodotto che lanciato online possa generare un numero elevato di visite e quindi determinare il nostro successo. Dietro al successo non c’è solo un buon hosting ma anche impegno, costanza e capacità di chi lo gestisce, ma tutto questo senza l’hosting giusto non avrebbe senso. Andiamo perciò a scoprire come identificare l’hosting perfetto per il nostro scopo.

Iniziamo dalla scelta del provider

Il primo importante passo da compier è quello di scegliere il provider giusto al quale vogliamo affidarci. Ad esempio troviamo SupportHost che rappresenta uno dei leader di questo settore come possiamo anche leggere in quest’altro articolo. Per scegliere il giusto provider dobbiamo considerare diversi fattori essenziali, andiamo perciò a scoprire tutto ciò che deve offrire un provider per essere ritenuto di qualità:

Differenziazione dei prodotti. Quindi non sono hosting condivisi ma anche server dedicati o semidedicati, hosting web, hosting per e-commerce. Un buon provider produce più di una soluzione differente per accontentare ogni possibile esigenza del cliente.

Assistenza sempre presente anche nei giorni festivi. È importante poter risolvere una qualsiasi problematica ad un sito web nel più breve tempo possibile. Ciò vuol dire che se il nostro sito per qualche assurda ragione riceve un attacco oppure è down per eventuali problematiche, dobbiamo poter contattare l’assistenza per ricevere un immediato aiuto. Se questo non avviene è il nostro sito che viene penalizzato dai vari motori di ricerca.

Non deve fare overbooking. Overbooking è un’operazione che si sta diffondendo tra diversi provider e che prevede la vendita di più prodotti di quelli che in realtà si possono supportare su un unico server. Ciò vuol dire che se un sito web supera i suoi parametri ad avere conseguenze saranno anche tutti gli altri siti web presenti sul server. Quando invece non si esegue l’overbooking difficilmente gli altri siti vengono compromessi, rallentati o vanno in down perché c’è ancora dello spazio e il server continua a girare normalmente, a risentirne sarà solo perciò il sito interessato.

Chiarezza e trasparenza. Un buon provider non nasconde i prezzi, ti dice subito quanto pagherai il servizio e quanto pagherai il suo rinnovo annuale. Non ti imbatterai perciò in spiacevoli sorprese.

Deve disporre di server nelle tue vicinanze, più un server è vicino più alte saranno le sue prestazioni.

Non ti promette risorse illimitate perché sa che non è possibile averle. Ogni server ha uno spazio ben preciso e più di quello il provider non può offrire.

Una prova gratuita o un rimborso del prodotto acquistato nel caso non siamo soddisfatti. Può succedere infatti che provando il servizio non è ciò che stiamo cercando quindi possiamo tranquillamente disdire la prova o richiedere il rimborso del prodotto acquistato. Diffida da chi non ti offre queste possibilità.

Un piano marketing

Per orientarci all’acquisto del prodotto giusto per noi è fondamentale un piano marketing per il tuo progetto online. Solo così potrai farti un’idea ben precisa sul tipo di prodotto che ti occorre e quindi sulle statistiche che andrai a generare e sulla grandezza del tuo sito web.

La scelta del prodotto da acquistare

Come immagini ci sono diversi tipi di hosting ed è per questo che dovrai imparare a scegliere il prodotto giusto per te. I vari hosting si differenziano per parametri, spazio e fattori a disposizione. Quindi prima di acquistare un prodotto dovrai considerare bene che tipo di progetto online vuoi realizzare. Se vuoi realizzare un sito web professionale che sia unicamente una vetrina avrai bisogno di uno spazio molto limitato quindi un hosting base andrà benissimo. Al contrario se devi realizzare un sito web e-commerce ti servirà molto più spazio e quindi dovrai acquistare un prodotto in base alla quantità di prodotti che vuoi inserire e al numero di visite che pensi che andrai a generare. Quindi vediamo che tipo di prodotti possiamo incontrare:

Hosting base è un prodotto con risorse limitate perfetto per chi deve realizzare un sito vetrina senza troppe pretese.

Hosting condiviso – hosting CMS questo tipo di prodotto è il più popolare e va bene per tutti i siti web professionali. Lo spazio si troverà su un server comune quindi all’interno del server ci saranno altri siti web. Ci sono diverse tipologie che variano per grandezza di prodotto. E ne troviamo alcuni specifici realizzati con un CMS già installato, ad esempio WordPress, Joomla, PrestaShop.

Hosting per e-commerce è una tipologia di hosting pensato proprio per gli shop online.

Server semidedicati, si dispone di un server che è concesso a pochissimi altri utenti e questo ci da un enorme quantità di risorse.

Server dedicato è un server tutto dedicato al tuo progetto, è la versione più dispendiosa ma è anche la più grande è perciò adatta a grandi progetti e Marketplace.

Hosting web sono particolari hosting che poggiano su un server virtuale che a sua volta poggia su un server fisico.

Per acquistare un prodotto certo sarà necessario valutare perciò il tipo di progetto che vogliamo realizzare online.

Considerazioni finali

La scelta del proprio hosting è perciò un fattore da non sottovalutare e dal quale dipendono la velocità del nostro sito, il caricamento del nostro sito e il posizionamento all’interno di una SERP. Non possiamo sbagliare ed è sempre meglio scegliere un provider affidabile che prendere il prodotto più economico che possiamo incontrare sul mercato. Durante la scelta dell’hosting fate particolare attenzione ai prezzi del rinnovo, molti provider offrono in promozione il primo anno e poi il secondo no, quindi ti potresti ritrovare il costo raddoppiato. Ora che conosci tutto ciò che c’è da sapere sulla scelta del tuo hosting non ti resta altro da fare che provvedere all’acquisto.