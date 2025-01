Nuove regole per la sosta ad Alba: come cambiano sanzioni e modalità di pagamento

Anche ad Alba, il sistema della sosta regolamentata è stato rivoluzionato dalla recente riforma del Codice della strada. Le modifiche, che riguardano l’articolo 7, influenzano sia le modalità di pagamento che il sistema sanzionatorio per chi non rispetta le regole. Il comandante della Polizia municipale, Antonio Di Ciancia, ha spiegato come queste novità si applicano concretamente alla realtà cittadina, dove oltre 1.300 posti auto sono gestiti a pagamento dalla concessionaria Parcheggi Italia.

Gli ausiliari del traffico della società Parcheggi Italia sono incaricati dei controlli, ma le sanzioni, contrariamente agli incassi derivanti dal pagamento della sosta, restano di competenza del Comune. "La principale novità riguarda l’applicazione di una tariffa aggiuntiva per il mancato pagamento della sosta, che si somma alla sanzione standard di 42 euro. Questa tariffa varia in base alla zona: nei parcheggi del centro storico può arrivare a 9 euro, mentre nelle zone periferiche si ferma a 5 euro", ha spiegato Di Ciancia. Un caso particolare è rappresentato dal parcheggio di piazzale Giovannoni, vicino all’ospedale, dove la tariffa giornaliera massima è ridotta a 7,20 euro per via di una pausa pranzo più lunga stabilita dal Comune.

Per i parcheggi con durata massima limitata, come in piazza San Paolo (dove è consentita un’ora di sosta) o in Corso Italia (due ore), il sistema di sanzionamento cambia ulteriormente. "In queste aree, per ogni ora di permanenza oltre il limite, viene applicata una sanzione di 26 euro, che può essere moltiplicata per ogni ora successiva, fino a raggiungere un massimo di 104 euro per quattro ore di sforamento", ha aggiunto il comandante.

"Abbiamo voluto che queste informazioni fossero ben comunicate ai cittadini, così da evitare spiacevoli sorprese", ha concluso Di Ciancia, evidenziando come i controlli verranno modulati nelle prossime settimane per verificare il rispetto delle nuove norme".