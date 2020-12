Nuovo Eurospar a Castagnito (VIDEO E FOTO)

Taglio del nastro a Castagnito per il nuovo Eurospar di Località Baraccone.

Il negozio si estende su una superficie di vendita di 650 metri quadri e presenta una particolarità architettonica che renderà visibile dall’esterno, attraverso grandi vetrate, la sala vendita e il reparto frutta e verdura.

Ottimo equilibrio tra convenienza e qualità, il tutto in un clima di cordialità e professionalità, offre un alto livello di servizio e un’elevata qualità dei freschi e freschissimi.

I clienti del negozio disporranno circa 6.000 referenze con una vasta offerta di freschissimi, quali frutta e verdura, salumi e latticini. Nei reparti assistiti di gastronomia e panetteria, spicca un’importante proposta di prodotti locali, a conferma dell’attenzione che l’insegna Despar pone sul territorio e sull’italianità.

Il reparto macelleria vanta il marchio Coalvi, Consorzio di Tutela della Razza Piemontese, garanzia di qualità e territorialità.

In risposta alla necessità di uno stile di vita smart del consumatore, è stata incrementata l’offerta di piatti pronti e take away e la possibilità di poter ritirare comodamente la spesa ordinata online attraverso il sito www.sispesa.it.

All’insegna Despar è stato riconosciuto il prestigioso riconoscimento Insegna dell’Anno 2020-2021 come miglior supermercato, grazie alle votazioni dei clienti che l’hanno scelto per aspetti fondamentali come la competenza, l’assortimento e il servizio offerto.

Il nuovo Eurospar ha importanti caratteristiche di ecosostenibilità quale l’illuminazione totalmente a led e i banchi frigo chiusi, per ridurre al minimo le dispersioni.

A disposizione della clientela quattro casse tradizionali e un parcheggio riservato con 51 posti auto, di cui 1 parcheggio rosa, per mamme in gravidanza o con neonati oltre ovviamente ai posti riservati per i diversamente abili.

“Sono stati mesi di duro lavoro, resi ancora più intensi dall’incalzare della pandemia. Ma nonostante tutto ci tenevamo a presentare alla clientela un Supermercato completo in tutti i dettagli prima di Natale” affermano Stefania e Maurizio Bolle, titolari dell’Eurospar di Castagnito e di altri 5 Supermercati nel cuneese e nell’astigiano. “Scegliamo quotidianamente di valorizzare il territorio nel quale operiamo. Questo significa per noi promuoverne i prodotti, fare conoscere le eccellenze dei luoghi in cui siamo presenti, valorizzarne le bellezze e la cultura e sostenere le associazioni locali. In occasione dell’apertura abbiamo omaggiato un bancale di prodotti alla Caritas Vicaria Valle Tanaro, che potrà sostenere realmente chi ha bisogno.”

Il nuovo Supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 e la domenica ed i festivi dalle 8.30 alle 12.30.