Aldo Pellegrino è il nuovo Segretario generale della Femca Cisl di Cuneo

Con una votazione del consiglio generale che ha raggiunto l’unanimità, Aldo Pellegrino è il nuovo segretario generale della Femca Cisl cuneese. Su sua proposta i componenti del consiglio hanno eletto nella segreteria Valter Ellena (rsu presso la Sekurit Saint Gobain ed al suo secondo mandato nella segreteria di questa categoria) e Daniela Barattero (proveniente dall’Acda e da poco tempo a tempo pieno nella Femca cuneese)

Aldo Pellegrino, 57 anni, sposato, due figli, sostituisce Gabriella Pessione che svolgeva questo incarico dal 2012 e che da alcuni mesi ricopre la carica di segretaria generale della Femca Cisl Piemonte

Il neo segretario generale proviene dall’Agc di Cuneo dove ha lavorato per ventisette anni. Poco tempo dopo la sua assunzione è entrato a far parte delle rappresentanze sindacali (rsu) della Femca Cisl; dopo l’emanazione del D.Lgs. 626/94 (la normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) è stato eletto anche come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) . Nel 2017 è entrato a tempo pieno nella Femca come componente della segreteria.

“Nonostante il tempo trascorso come rsu presso l’Agc e quello in segreteria ritengo di avere ancora molto da imparare - ha affermato Pellegrino dopo l’elezione – svolgerò il mio percorso insieme a tutti voi che ringrazio per la fiducia che mi avete appena dimostrato – la nostra Femca ha una caratteristica fondamentale per il nostro lavoro – ha proseguito il neo segretario generale – non è una semplice categoria ma è cementata su una profonda amicizia e stima tra i suoi componenti. Un elemento che ci permette di superare qualsiasi ostacolo e difficoltà con impegno e determinazione”.

“Conosco questa categoria ed i suoi rappresentanti e sono convinto che Aldo sarà all’altezza dell’incarico che gli è stato conferito dal consiglio generale – ha affermato il segretario generale della Cisl Cuneo, Enrico Solavagone - Congratulazioni anche a Valter per la sua riconferma ed a Daniela che è giunta da poco tempo nella “squadra” della Femca e che avrà modo di apprezzare e di farsi apprezzare Contemporaneamente ringrazio Gabriella per l’ottimo lavoro che ha svolto nella Femca cuneese e le faccio ancora una volta i miei migliori auguri per il nuovo ed importante incarico che ricopre da qualche mese".

Al consiglio generale era presente anche la segretaria generale della Femca Cisl nazionale, Nora Garofalo, che è intervenuta al termine delle votazioni per congratularsi con gli eletti.