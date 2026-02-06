"Grazie al personale dell'ospedale di Mondovì dove ho trovato elevate competenze, infinita pazienza e grande umanità"

Gentilissimo Direttore,

sono un cittadino di Mondovì e nei giorni scorsi per motivi di salute sono stato curato presso l’ospedale di Mondovì. Con questa mia lettera esprimo il mio grande grazie al reparto di Medicina: tutto il personale medico, infermieristico e socio sanitario ha mostrato elevate competenze, infinita pazienza, grande umanità e tanta disponibilità. Un ringraziamento lo rivolgo anche ai volontari della Croce Rossa di Mondovì per il servizio di trasporto. Grazie infine al dottor Maurizio Ippoliti la cui rassicurante e costante presenza ha reso meno pesante la mia permanenza in ospedale.

Sono molto contento di essere tornato a casa dalla mia famiglia. Andare all’ospedale non è mai piacevole ma vi assicuro che la mia esperienza in questo reparto rimarrà comunque un bel ricordo.

Un cittadino monregalese