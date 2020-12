In piazza Galimberti, a Cuneo, sono iniziati stamattina 21 dicembre i lavori di messa in sicurezza del sottopasso che conduce in via Mazzini, chiuso dallo scorso 30 novembre, dopo il distacco di alcuni pezzi di cornicione e calcinacci e l'apertura di una vistosa crepa.

Fortunatamente senza conseguenze, a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi a Cuneo, in via Medaglia d'Oro, dove il distacco di un cornicione ha colpito in pieno una donna, ferendola in modo molto grave.