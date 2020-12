Abito in piazza Europa da 38 anni e sono favorevole al rifacimento della piazza

risiedo da più di 38 anni in piazza Europa e sono favorevole al piano che prevede il rifacimento della piazza, per una serie di ragioni:

la scarsità di garage , quantomeno nei condomini lato Stura , è cosa ben nota e indiscutibile; i pochi garage costruiti per ogni scala sono molto spesso utilizzati come magazzini dagli esercenti e quindi hanno prezzi inavvicinabili; i cedri radicati sulla piazza (vecchi certo, ma non per questo necessariamente belli) presentano evidenti diradamenti delle chiome dal lato rivolto agli edifici e nel corso degli anni si sono inclinati alla ricerca di maggior luce; le frequenti potature che subiscono rischiano di indebolirli ulteriormente, oltre a conferire loro un aspetto ben poco naturale; l'arredo della piazza è nel complesso funereo, ma particolarmente "cimiteriali" sono le panchine, che hanno anche il difetto di essere gelide per buona parte dell'anno; la riduzione di parcheggi in superficie in seguito anche alla realizzazione della ciclabile richiede rebbe la creazione di altrettanti posti auto : è pienamente condivisibile l'obiettivo di ridurre il traffico dei veicoli a motore in ingresso , ma chi abita nella piazza cosa deve fare delle proprie auto data la scarsità dei garage ?

Mi spiace che, come spesso accade, abbiano visibilità sui media solo i pareri critici verso il progetto e mi chiedo perchè non si sia pensato ad una consultazione dei residenti e, separatamente, degli esercenti; sono questi infatti i pareri di cui si dovrebbe tenere in conto in prima istanza.