Gli odontoiatri piemontesi vogliono essere vaccinati contro il Covid: "Ignorati dalla Regione, ma anche noi siamo operatori sanitari"

Gli odontoiatri piemontesi scrivono all'assessore Icardi per essere inclusi da subito nell'imminente piano di vaccinazione anti-covid: le Commissioni albo adontoiatri (Cao) degli Ordini professionali dei medici e odontoiatri di tutto il Piemonte hanno inviato una lettera all'Assessorato regionale alla Salute chiedendo l'inserimento della categoria dei dentisti libero professionisti e dei loro assistenti tra gli operatori sanitari e socio sanitari, destinatari per primi del vaccino anti-coronavirus.

Nel piano si parla in maniera generica di operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea” facendo solamente menzione agli “accreditati” sia pubblici che privati, ignorando del tutto la componente odontoiatrica e in generale libero professionale.

Infatti fanno notare che, "essendo gli odontoiatri iscritti ai rispettivi Ordini ed Albi, fanno parte a pieno diritto degli “operatori sanitari” e veder dare priorità, per esempio, agli amministrativi delle ASL, addetti alle mense ed alle pulizie che operatori sanitari non sono, ci lascia francamente sconcertati". ( Rif. RAI TGR Piemonte del 20/12/2020 a voce del Commissario Dell’Unità di Crisi Per il Piano Vaccinazione Antonio Rinaudo).

Il coefficiente di rischio degli odontoiatri e del loro personale di studio è tra i maggiori tra le categorie sanitarie poiché lavorano a pochi centimetri dalla bocca dei pazienti che, per la natura stessa delle terapie a cui sono sottoposti, non possono indossare le mascherine. Fin dall’inizio della pandemia si sono messi a completa disposizione delle istituzioni per sgravare il carico di lavoro del settore pubblico, svolgendo un compito che, per quanto misconosciuto, è veramente "in prima linea". Auspicano quindi che l'assessore Icardi soddisfi questa indispensabile necessità di tutela della salute nell'intento comune di allontanare il più possibile il rischio di nuovi contagi durante le visite e gli interventi ai loro pazienti.

la lettera è stata firmata da

Dott. Pier Angelo Arlandini Presidente CAO Alessandria

Dott. Ferruccio Balistreri Presidente CAO Asti

Dott. Claudio Buffi Presidente CAO VCO

Dott. Gianluigi D’Agostino Presidente CAO Torino

Dott. Gianpaolo Damilano Presidente CAO Cuneo

Dott. Gabriele Jon Presidente CAO Biella

Dott. Alberto Libero Presidente CAO Vercelli

Dott. Michele Montecucco Presidente CAO Novara